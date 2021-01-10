Родион Газманов признался, что в отношениях для него гораздо важнее секса

Своими размышлениями на тему интима и интимности Родион Газманов поделился с подписчиками в Instagram.

«Чем опытнее мы становимся, тем больше понимаем, что не секс нам нужен, как таковой (хотя штука приятная, согласитесь), а интимность», — написал Родион.

Музыкант перечислил, что имеет значение для него — танцы с любимой, ее рука в его ладони, мурашки по спине от близости возлюбленной. Все это затмевает для него секс.

«Это жесты, которые невозможно подделать, в отличие от тысячи слов, которые можно сказать, на самом деле в них не веря», — философски добавил Газманов.

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Большинство подписчиков согласились с мнением артиста и стали с упоением перечислять свои любимые моменты в отношениях.

«Если взаимно!»;

«Рука в руке, романтика и пусть весь мир подождет»;

«Классный парень, хочу такого зятя»;

«Эх… И везет же вашей даме», — написали они ему в комментариях.

Нашлись и менее романтичные особы.

«Поженишься, все опять встанет на круги своя! Так что танцуй, пока молодой!» — процитировал знаменитую строчку из дуэта Олега и Родиона Газмановых певец Март Бабаян.

Родиону Газманову в этом году исполнится 40 лет. Старший сын Олега Газманова до сих пор не женат, хотя неоднократно говорил о намерении создать семью. В сети даже ходили слухи, что всем избранницам Родиона просто не удается угодить его отцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов выбрал лучшего ведущего для «Дома-2».