Родион Газманов признался, что в отношениях для него гораздо важнее секса
Сын заслуженного артиста России поделился с подписчиками в Instagram откровениями на тему своей интимной жизни.
Фото: Instagram @rodder13; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Своими размышлениями на тему интима и интимности Родион Газманов поделился с подписчиками в Instagram.
«Чем опытнее мы становимся, тем больше понимаем, что не секс нам нужен, как таковой (хотя штука приятная, согласитесь), а интимность», — написал Родион.
Музыкант перечислил, что имеет значение для него — танцы с любимой, ее рука в его ладони, мурашки по спине от близости возлюбленной. Все это затмевает для него секс.
«Это жесты, которые невозможно подделать, в отличие от тысячи слов, которые можно сказать, на самом деле в них не веря», — философски добавил Газманов.
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Большинство подписчиков согласились с мнением артиста и стали с упоением перечислять свои любимые моменты в отношениях.
«Если взаимно!»;
«Рука в руке, романтика и пусть весь мир подождет»;
«Классный парень, хочу такого зятя»;
«Эх… И везет же вашей даме», — написали они ему в комментариях.
Нашлись и менее романтичные особы.
«Поженишься, все опять встанет на круги своя! Так что танцуй, пока молодой!» — процитировал знаменитую строчку из дуэта Олега и Родиона Газмановых певец Март Бабаян.
Родиону Газманову в этом году исполнится 40 лет. Старший сын Олега Газманова до сих пор не женат, хотя неоднократно говорил о намерении создать семью. В сети даже ходили слухи, что всем избранницам Родиона просто не удается угодить его отцу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов выбрал лучшего ведущего для «Дома-2».
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