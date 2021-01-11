В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока — 2»
Местное издание опубликовало статью о возможных последствиях прихода к власти Джо Байдена.
Фото: www.globallookpress / Jens Büttner; 5-tv.ru
Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за проекта «Северный поток — 2», полагают журналисты издания Svenska Dagbladet.
Авторы статьи утверждают, что скорое вступление Байдена в должность не только не улучшит отношения Вашингтона к российскому проекту, но и чревато ужесточением политики на этом направлении.
«Байден — более жесткий противник российских газопроводов в Балтийском море, чем Трамп, и хочет, чтобы Европа вместо этого покупала американский газ», — подчеркивают авторы материала.
Также в статье отмечается, что Байден был противником прокладки трубопроводов по дну Балтийского моря еще во времена своего вице-президентства при Бараке Обаме. При этом журналисты напоминают, что для Швеции вопрос «Северного потока — 2» был решен еще в 2018 году, когда королевство дало согласие на строительство газопровода. Однако в Евросоюзе могут возникнуть политические споры на фоне угрозы санкций из-за проекта со стороны США, допускают авторы материала.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии создается фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2».
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