🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 января, когда новая Луна находится в знаке Козерога день будет удачным для любого рода поездок. На пользу пойдут вылазки на природу. В то де время в финансовой сфере могут возникнуть проблемы. Энергетика этого дня такова, что любые начинания обречены на успех. Вместо ссор лучше научиться прощению и компромиссу.

♈ Овен

Ваши самые лучшие и гениальные идеи могут оказаться пустой затеей, если вы не приступите к их реализации, Овны. Если вас останавливает масштабность задачи, составьте себе реалистичный график и регулярно работайте над достижением цели.

Космический совет: хватит искать повод для лени.

♉ Телец

Тельцы, на вашей улице может наступить праздник. Человек, к которому вы давно питаете чувства, может быть не так уж равнодушен по отношению к вам. Решайтесь на признание — вас может ждать приятный сюрприз и новый роман.

Космический совет: откройте свое сердце любимому.

♊ Близнецы

Может оказаться так, что вам придет осознание, что сейчас рядом находится неискренний возлюбленный. Пусть он говорит слова любви и делает нежные признания — если вы чувствуете себя странно, есть повод для сомнений. Попробуйте понаблюдать за второй половинкой, а еще лучше — прямо спросите, что происходит. Не позволяйте никому разбить ваше сердце изменой.

Космический совет: пришла пора поговорить по душам с возлюбленными.

♋ Рак

Никто не сдерживает вас на пути к изменениям больше, чем вы сами. Попробуйте быть честнее с собой. Быть может, пора менять работу, переехать или закончить токсичные отношения? Доверьтесь судьбе и сделайте шаг к лучшей жизни.

Космический совет: уважайте себя.

♌ Лев

Сейчас у Львов может быть не лучший период в жизни. Но не стоит воспринимать кризис, как конец всего. Это только начало! Трезвый расчет поможет выстроить новый план действий, а злость на обстоятельства сделает вас непобедимыми.

Космический совет: трезвый расчет поможет пережить сложный этап.

♍ Дева

Если вы страдаете от критики окружающих, особенно на работе, то временно придется с этим смириться, Девы. Да, это очень неприятно, но важно закончить дела в срок и доказать всем, что вы были правы с самого начала. Научитесь не реагировать на подначки коллег и окружающих.

Космический совет: будьте мудрее в отношениях с коллективом.

♎ Весы

Вы неплохо устроились в жизни и многого добились своим трудом. Браво, Весы! Но правильно ли то, что теперь вы готовы вечно почивать на лаврах былых заслуг? Начало года — самое подходящее время выбрать себе новую амбициозную цель и составить план, как достигнуть задуманного.

Космический совет: вам благоволит удача в новых начинаниях.

♏ Скорпион

Вокруг вас царит непонимание, Скорпионы? В ближайшее время может добавиться и еще один конфликт — из-за денег, хорошего места работы или даже наследства. Не стоит лишаться достоинства ради достижения желаемого, но и отдавать кому-то победу просто так нельзя. Подумайте, стоит ли битва того. Возможно, удастся решить конфликт мирным путем?

Космический совет: ваше спокойствие важнее потенциальной выгоды.

♐ Стрелец

Если состояние вашего здоровья давно вызывает опасения, попробуйте оценить причины происходящего. Может ли быть так, что виной всему стресс? Или вы слишком много на себя взваливаете, Стрельцы? Не надо полагаться только на силу лекарств, работа с психологом может вылечить как душевные раны, так и физические.

Космический совет: подумайте о причинах своего плохого самочувствия.

♑ Козерог

В жизни нельзя просто срезать на пути к богатству и успеху. Нужно долго трудиться, Козероги. Так что вместо сетований на судьбу подумайте, что поможет вам добиться желаемого в долгосрочной перспективе. 2021 год располагает к смене работы и постепенному улучшению благосостояния.

Космический совет: двигайтесь к поставленной цели маленькими шагами.

♒ Водолей

В этом году Водолеев могут подстерегать неожиданные финансовые трудности. Чтобы не столкнуться с безденежьем, нужно тщательно подходить к планированию расходов, научиться экономить и грамотно инвестировать свой капитал. Откладывайте деньги на всякий случай. Тогда в случае реальных проблем финансовая подушка поможет пережить их с минимальными потерями.

Космический совет: будьте аккуратнее с тратами в этом году.

♊ Рыбы

Некоторые люди приходят в вашу жизнь ненадолго, Рыбы. Это не значит, что отношения были неудачными — просто этот этап в вашей жизни закончился. Отпустите этого человека и перестаньте корить себя за неудачи в личной жизни. Все еще впереди.

Космический совет: хватит думать только о любви.

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