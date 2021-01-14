Стали известны дата и место прощания с Денисом Карасевым

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Игорь Рязов
Эксклюзив 2 198

Звезда фильмов «Московская любовь» и «Сволочи» скончался в ночь на 13 января.

Фото, видео: Соцсети; 5-tv.ru

Церемония прощания с актером Денисом Карасевым пройдет 15 января в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Об этом 5-tv.ru сообщили в Гильдии актеров.

«Прощание состоится 15 января в ритуальном зале Первой Градской больницы имени Пирогова, Ленинский проспект, дом 8, в 10:00. Похороны пройдут на Ново-Люберецком кладбище в 14:00», — сказала собеседница 5-tv.ru.

Как сообщал 5-tv.ru, Денис Карасев скончался в ночь на 13 января в собственной квартире в Москве. Незадолго до смерти ему стало плохо, на место оперативно прибыли медики, однако спасти артиста не смогли. Предварительной причини смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Денис Карасев родился в 1963 году в Эстонии. В 22 года закончил ГИТИС. Затем играл в разных театрах и снимался в кино. Зрителям он известен по фильмам «Московская любовь», «Сволочи», «Притяжение», «Мы из будущего — 2», «Я — кукла», «В круге первом» и другим.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о жизни и судьбе Дениса Карасева — его детстве и юности, карьере и единственной любви.

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