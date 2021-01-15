В Крыму назвали условие для начала переговоров России с Украиной

Переговоры России и Украины по вопросу Крыма должны начинаться с признания Киевом факта, что полуостров принадлежит Российской Федерации. Так считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, пишет РИА Новости.

Чегринец подверг сомнению слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что Москве и Киеву нужно провести переговоры по Крыму, которые разрешат противоречия.

«Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять. Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет», — сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова.

О том, что страны должны оказаться за столом переговоров представитель Киева высказался на заседании трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе 14 января. Кравчук считает, что этот шаг может решить все проблемы.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Принадлежность полуострова России не признает Украина и ряд европейских государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что руководитель киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обозначил новый план по урегулированию военного конфликта. По мнению политика, спасти ситуацию может только взаимное уважение.