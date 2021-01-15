Настигнет ли актеров сериала «Склифосовской» смертельный рок «Глухаря»?

Таролог Марианна Абравитова обратилась к картам и выяснила, может ли участие в съемках принести несчастья актерам сериала «Склифосовский» и стоит ли им беспокоиться о своей судьбе.

Известный российский артист Дмитрий Гусев внезапно скончался 13 января в возрасте 45 лет. Его нашли мертвым за рулем собственного автомобиля. Актер играл в многосерийных картинах «Глухарь», «Марьина роща», «Воронины», «Обратная сторона луны». Гусев также был задействован и в съемках сериала про врачей института скорой помощи.

Известие о его смерти шокировало поклонников телеисторий — Дмитрий стал 13-м умершим актером сериала «Глухарь». Можно ли предположить, что злой рок этой ленты коснется коллег Гусева по «Склифосовскому»? Марианна Абравитова заявила, что такое развитие событий не исключено.

«Посмотрев карты таро, заглянув в них и сделав большой расклад, я увидела действительно тенденцию нехорошую. Во-первых, потому что этот сериал действительно связан с кровью, страданием болезнями, операциями и смертью. Вселенная так устроена, что если мы так глубоко входим в какую-то энергию, а здесь, однозначно, энергия больниц, энергия страданий сотен людей, то конечно же и актеры, которые создают этот фильм, будут перетаскивать на себя эту сценарную линию в какой-то степени», — сказала таролог.

По словам Абравитовой, ее прогноз не обещает новые смерти и не означает, что каждого коснется «проклятие „Глухаря“», но риск все же велик. Не зря, отмечает Марианна, многие актеры отказываются от роли, если герою предстоит гибель на сцене, мучения, пытки или потеря близких.

Дмитрий Гусев в сериале «Глухарь»

«Эти вещи действительно опасны. И сериал „Склифосовский“ сейчас включился в эту программу. Так что неудивительно, что в ближайшие месяцы мы с вами увидим и услышим из СМИ, что что-то происходит с актерами. Это не обязательно будет смерть. Здесь могут быть несчастные случаи, операции, онкология, какие-то системные заболевания — все, что угодно. Но присоединение к такого рода энергии, конечно, чревато», — считает эксперт.

Абравитова обратилась к артистам с предостережением. Таролог посоветовала не сниматься в тяжелых фильмах, жестоких драмах, опасаться сценариев, полных крови и насилия.

«Лучше прикоснуться к доброму, к вечному, снимать фильмы про любовь, про прекрасные отношения между людьми. Нам пора переходить от таких жестких страдальческих сюжетов к каким-то более радужным», — заключила Марианна.

К «особо опасным» произведениям давно причислены роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», киноэпопея о братьях Савельевых «Вечный зов», культовая философско-фантастическая картина Андрея Тарковского «Сталкер». В один ряд с этими мистическими фильмами многие уже ставят популярный сериал «Глухарь». Пополнится ли список — покажет время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смерти Дмитрия Гусева, а также называл время и место прощания с актером.