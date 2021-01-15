Бывший ТОП-менеджер Johnson&Johnson попался с кокаином после ДТП на МКАД
Григорий Неменов отключился за рулем и влетел в отбойник.
Фото: Depositphotos / zestmarina
Не без приключений завершились новогодние каникулы для экс-руководителя коммерческого департамента компании Johnson& Johnson Геннадия Неменова.
Будучи за рулем Мерседес GLS 350 54-летний бизнесмен не справился с управлением и влетел в отбойник. По информации 5-tv.ru, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в его наружном кармане пакетик с кокаином на почти грамм весом. В багажнике была найдена достаточно крупная сумма денежных средств.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение и употребление наркотических веществ без цели их реализации. ТОП-менеджеру теперь может грозить до трех лет.
Читайте также
84%
-0.25 89.25
-0.40
Нашли ошибку?