Бывший ТОП-менеджер Johnson&Johnson попался с кокаином после ДТП на МКАД

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 026

Григорий Неменов отключился за рулем и влетел в отбойник.

Бывший ТОП-менеджер Johnson&Johnson попался с кокаином после ДТП на МКАД

Фото: Depositphotos / zestmarina

Не без приключений завершились новогодние каникулы для экс-руководителя коммерческого департамента компании Johnson& Johnson Геннадия Неменова.

Будучи за рулем Мерседес GLS 350 54-летний бизнесмен не справился с управлением и влетел в отбойник. По информации 5-tv.ru, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в его наружном кармане пакетик с кокаином на почти грамм весом. В багажнике была найдена достаточно крупная сумма денежных средств.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — «Незаконное приобретение, хранение и употребление наркотических веществ без цели их реализации. ТОП-менеджеру теперь может грозить до трех лет.

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