Стало известно, где похоронят Бориса Грачевского

Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Папа «Ералаша» скончался на 72-м году жизни. Борис Грачевский был госпитализирован в канун Нового года с коронавирусом. За две недели медики дважды вводили его в медикаментозную кому. Родственники, коллеги и друзья до последнего надеялись, что Борис Юрьевич поправится. Грачевский даже в реанимации не изменял себе, много шутил и публиковал фотографии с неизменной улыбкой на лице. 11 января актер Владимир Долинский сообщил, что состояние Бориса Юрьевича стабилизировалось, но днем 14 января врачи снова ввели режиссера в медикаментозную кому. Около 22 часов режиссер скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У него осталась жена и девятимесячный сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оставил в наследство близким создатель «Ералаша» Борис Грачевский.