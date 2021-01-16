Жена Виторгана назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского
Кинорежиссер и создатель «Ералаша» скончался 14 января от последствий коронавирусной инфекции.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Жена актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик выразила мнение, что худрук «Ералаша» Борис Грачевский заразился коронавирусом, когда поехал делать компьютерную томографию легких. Об этом пишет «Экономика сегодня».
По словам Млодик, Грачевский несколько недель плохо себя чувствовал, однако проявлялось это только в виде высокой температуры. Тем не менее артист заподозрил у себя COVID-19 и решил сделать компьютерную томографию легких. По мнению супруги Виторгана, это стало его роковой ошибкой.
«Зачем он поехал на КТ? Это была его ошибка. Не нужно было ехать! Он там и подхватил, как мы думаем. Потому что он приехал туда, плюс он увидел, что поражено 50% легких, и началась паника. Я его спрашиваю: зачем ты поехал? Он сказал, что из-за температуры. Мы сами перенесли, но даже не сдавали анализы, не поехали на КТ. Мы дома отлежались. И ему нельзя было выходить», — заявила Млодик.
Она также рассказала, что, направляясь больницу, артист сам вел машину, что свидетельствует о его хорошем самочувствии и отсутствии оснований для срочной госпитализации.
Создатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января. За несколько недель до этого 71-летний артист был госпитализирован с коронавирусом.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, друзья и коллеги Грачевского рассказали о его планах и мечтах.
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