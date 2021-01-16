Жена Виторгана назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского

|
Алексей Хитров
1 052

Кинорежиссер и создатель «Ералаша» скончался 14 января от последствий коронавирусной инфекции.

Жена Виторгана назвала неожиданную версию причины смерти Грачевского

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский Эпидемия коронавируса

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик выразила мнение, что худрук «Ералаша» Борис Грачевский заразился коронавирусом, когда поехал делать компьютерную томографию легких. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По словам Млодик, Грачевский несколько недель плохо себя чувствовал, однако проявлялось это только в виде высокой температуры. Тем не менее артист заподозрил у себя COVID-19 и решил сделать компьютерную томографию легких. По мнению супруги Виторгана, это стало его роковой ошибкой.

«Зачем он поехал на КТ? Это была его ошибка. Не нужно было ехать! Он там и подхватил, как мы думаем. Потому что он приехал туда, плюс он увидел, что поражено 50% легких, и началась паника. Я его спрашиваю: зачем ты поехал? Он сказал, что из-за температуры. Мы сами перенесли, но даже не сдавали анализы, не поехали на КТ. Мы дома отлежались. И ему нельзя было выходить», — заявила Млодик.

Она также рассказала, что, направляясь больницу, артист сам вел машину, что свидетельствует о его хорошем самочувствии и отсутствии оснований для срочной госпитализации.

Создатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января. За несколько недель до этого 71-летний артист был госпитализирован с коронавирусом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, друзья и коллеги Грачевского рассказали о его планах и мечтах.

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский
15 янв
После смерти Грачевского его вдова отдала крохотного общего сына
15 янв
Друзья и коллеги Грачевского рассказали о его планах и мечтах
15 янв
Сын Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей
15 янв
Заглянувший в будущее: Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом»
15 янв
Стали известны дата и место прощания с Борисом Грачевским
15 янв
Запашный рассказал о «проблемах с кислородом» в больнице, где умер Грачевский
15 янв
«Бесконечно благодарна»: Глюкоза простилась со спасшим ее от наркотиков Грачевским
15 янв
В очередь. Кто из близких Грачевского получит наследство без завещания?
15 янв
Стало известно, где похоронят Бориса Грачевского
15 янв
«Никогда не забуду»: звезда «Кухни» рассказала, как Грачевский изменил ее жизнь

Читайте также

-18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.55
-0.25 89.25
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:21
Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
8:57
ТОП-5 знаков зодиака мужчин, которым можно доверить ремонт
8:38
В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID-19 для поездок
8:19
Фармкомпания Бразилии запросила разрешение на срочное использование «Спутника V»
8:01
BadComedian сделал предложение Кате Клэп
7:42
Джиган косвенно подтвердил, что изменял Оксане Самойловой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 января для всех знаков зодиака
Сраженный «Табакеркой»: Чем известен актер Александр Воробьев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Дело о гибели Круга помогло раскрыть другие убийства
Мир идет к введению иммунных паспортов
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака