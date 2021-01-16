Церемония прощания с покойным актером Дмитрием Гусевым прошла в Театре на Юго-Западе в Москве. Туда пришли проводить в последний путь звезду сериалов «Метод» и «Глухарь» его близкие, коллеги и поклонники творчества 45-летнего артиста.

Сцену в театре затянули темной тканью и установили на ней открытый гроб с телом покойного. Многочисленные венки и цветы приносили гости мероприятия, а на экране в это время показывали моменты из фильмов и спектаклей с участием Дмитрия Гусева. Художественный руководитель театра Олег Леушин произнес прощальную речь.

Во время церемонии жене Светлане стало плохо. 17-летнему сыну артиста пришлось поддерживать мать.

Instagram @lukmedia.ru

Родители Дмитрия Гусева живут в Томской области. Пенсионеры на похороны сына не смогли приехать из-за проблем со здоровьем.

В конце церемонии прощания собравшиеся устроили овации Дмитрию Гусеву.

Дмитрий Гусев скончался 13 января в возрасте 45-лет за рулем собственного автомобиля. По предварительной информации — не выдержало сердце, официальную причину смерти близкие артиста не называли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Гусев стал 13-м умершим актером из сериала «Глухарь».