«Теперь шопинг выглядит так»: сын Валерии сводил жену на свидание после родов

|
Анастасия Шадская
1 002

Этот выход в свет стал для пары первым после появления на свет их дочери Селин.

Фото, видео: Instagram @lianashulginaa

Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, сводил жену Лиану на свидание впервые после рождения их дочери Селин. Молодой бизнесмен поделился с подписчиками своей страницы в Instagram, как теперь выглядит их совместный шопинг с супругой.

«Это наш первый совместный выход в свет после родов. Лиана еще очень давно не была в кино, и сегодня сбудется мечта ребенка», — сообщил Шульгин.

Оказалось, что Лиана не была в кино около полугода. Так что супруги после ужина в итальянском ресторане отправились на сеанс «Чудо-женщины». А затем — за покупками. Впрочем, этот этап Шульгина немного удивил.

«Теперь шопинг выглядит вот так», — подписал он короткий ролик.

Instagram @arseniy_shulgin

На видео молодые супруги находятся в детском отделе, и Лиана выбирает подгузники и обновки для своей малышки. Арсений же терпеливо ждет в стороне с корзинкой, набитой распашонками и детским питанием.

22-летний Арсений Шульгин — младший из троих детей певицы Валерии. Несмотря на это, он первым из ее наследников женился и стал отцом. Его жене Лиане на днях исполнилось 23 года. Свою дочь пара назвала Селин — это сочетание их собственных имен.

Ранее 5-tv.ru писал про критику сына Валерии, который отправился отдыхать один сразу после рождения ребенка.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.97
0.42 89.33
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
Вместо снега — пепел: Вулкан Ключевской произвел парогазовый выброс на Камчатке
8:50
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье — видео
8:43
Небензя призвал США прекратить гонку вооружений, процитировав Кинга
8:31
Из дворников в модели: Как житель Уфы в одночасье разбогател и прославился?
8:25
Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии планировал уйти со своего поста
8:19
Под Хабаровском пенсионерка умерла после возгорания нагревательного матраса

Сейчас читают

Что поможет каждому знаку зодиака разбогатеть в 2021 году?
ТОП-4 знаков зодиака, представителям которых не везет в любви
Убегали с детьми на руках — видео схода лавины в КЧР
ТОП-4 зодиакальных пары, которых ждет расставание в 2021 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

НКО в США требует от Apple удалить Telegram из App Store
Что такое «ковидные паспорта» и нужны ли они вообще
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака