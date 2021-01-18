«Теперь шопинг выглядит так»: сын Валерии сводил жену на свидание после родов

Сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, сводил жену Лиану на свидание впервые после рождения их дочери Селин. Молодой бизнесмен поделился с подписчиками своей страницы в Instagram, как теперь выглядит их совместный шопинг с супругой.

«Это наш первый совместный выход в свет после родов. Лиана еще очень давно не была в кино, и сегодня сбудется мечта ребенка», — сообщил Шульгин.

Оказалось, что Лиана не была в кино около полугода. Так что супруги после ужина в итальянском ресторане отправились на сеанс «Чудо-женщины». А затем — за покупками. Впрочем, этот этап Шульгина немного удивил.

«Теперь шопинг выглядит вот так», — подписал он короткий ролик.

Instagram @arseniy_shulgin

На видео молодые супруги находятся в детском отделе, и Лиана выбирает подгузники и обновки для своей малышки. Арсений же терпеливо ждет в стороне с корзинкой, набитой распашонками и детским питанием.

22-летний Арсений Шульгин — младший из троих детей певицы Валерии. Несмотря на это, он первым из ее наследников женился и стал отцом. Его жене Лиане на днях исполнилось 23 года. Свою дочь пара назвала Селин — это сочетание их собственных имен.

Ранее 5-tv.ru писал про критику сына Валерии, который отправился отдыхать один сразу после рождения ребенка.