Дельфин и русалка: сын Королевой записал ремейк песни о любви матери и Николаева

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Алина Потёмкина
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Трек сын певицы от второго брака презентовал ко дню рождения композитора.

Дельфин и русалка: сын Королевой записал ремейк песни о любви матери и Николаева

Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Сын Наташи Королевой Архип сделал музыкальный подарок первому супругу артистки, Игорю Николаеву. В день рождения композитора он и его звездная мама опубликовали в Instagram новое прочтение хита «Дельфин и русалка». О треке рассказала в поздравлении бывшему мужу сама певица.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х. В день рождения автора нетленок целой плеяды артистов мой сын Архип дарит новое и неожиданное прочтение музыкальной сказки Дельфина и Русалки. Любви и здоровья тебе, Игорь! Спасибо тебе за твое творчество!» — написала певица.

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Автор ремейка, Архип, также прокомментировал создание композиции. Он признался, что нашел виниловую пластинку с записью на даче. История песни вдохновила его на музыкальный эксперимент.

«Вдруг мне пришла одна идея: а что если посмотреть на эту историю немного иначе. Не судите строго! Спасибо Игорю Николаеву за эту удивительную красивую сказку о любви, которая вдохновляет и восхищает!» — написал сын певицы.

Поклонники Королевой высоко оценили старания ее отпрыска. Многие отмечали, что ждут реакции самого именинника.

«Это потрясающе, хит однозначно!»

«Надеюсь, Игорь Юрьевич оценит»

«Это очень классно, голос завораживает», — комментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташа Королева с Тарзаном выпустили совместный трек о роковой измене.

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