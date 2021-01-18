Выше только космос: в США «потеряли дар речи» от возможностей русского МиГ-31

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Виктория Андреева
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Уникальный модернизированный истребитель поднялся на небывалую высоту, чтобы продемонстрировать все свои умения.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; YouTube / WarLeaks - Military Blog; 5-tv.ru

Российские разработки в области военного вооружения не перестают удивлять зарубежных коллег. Их список можно продолжать вечно: тут и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей», и тяжелый ударный беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник». В последние же дни все обсуждают уникальный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ.

По сети распространилось видео, где российский модернизированный МиГ исполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа на границе с ближним космосом. Высота полета составляла более 20 километров над землей! Удивление, восхищение и искренний восторг этот прорыв вызвал не только у россиян, но и у американцев.

«Если бы весь этот уровень бережливости и эффективности перенести на американский бюджет, то США уже могли бы иметь колонии на Плутоне»,

«У меня просто челюсть отпала от русских разработок, а храбрость этих парней потрясающая!»

«Господи, я не понимаю как можно было создать такую машину?! Россияне — молодцы!»

«Невероятно красивое зрелище!» — реагировали на новость юзеры.

Известно, что модернизированный российский МиГ-31БМ сегодня — единственный в своем роде истребитель, способный противостоять любому ныне существующему иностранному стратегическому бомбардировщику. Отечественный боевой самолет оснащен развивающими гиперзвуковую скорость ракетами класса «воздух-воздух» Р-37, дальность полета которых — до 400 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы признали российский Су-57 самым опасным для НАТО.

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