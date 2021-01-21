За что Филипп Киркоров уволил престарелую помощницу?

Филипп Киркоров бурно реагирует на вопросы журналистов о скандальном увольнении своей 80-летней домработницы Людмилы Дородновой. Почему король эстрады избавился от помощницы по хозяйству, которая верно служила ему десятилетиями? Где и как сейчас живет знаменитая Люся? И какими секретами Киркорова она поделилась в программе Пятого канала «Светская хроника»?

В своей скромной однокомнатной квартире на юго-востоке столицы Людмила живет совсем одна. Но по привычке каждое утро наводит макияж. Филипп всегда обращал внимание на внешний вид своей прислуги. Вот только теперь красится вроде как и не для кого. Ни мужа, не детей, ни внуков…

«Я не создана для семьи была. Не знаю. Мне было, как некоторым не нравится такая работа, где надо на кого-то работать. Меня это устраивало», — рассказала Людмила.

Еще в 80-х Людмила начала работать у Аллы Пугачевой. Роман Примадонны и Киркорова развивался на глазах домработницы.

«Алла приходит и говорит, кладет цветы: „Это от Филиппа, от Киркорова“. После этого идет на каждый день на одну розу больше. Честно скажу: мне от этих роз уже, я не знала куда деваться, они, черти, колючие», — вспоминает Дороднова.

Когда звездная пара развелась, Людмила к удивлению многих осталась с Киркоровым. При этом помощница сохранила добрые отношения с Аллой Борисовной.

«С Аллой я объездила весь мир вообще. Я говорю: „Это моя путеводная звезда“», — призналась женщина.

Людмила говорит, содержать в чистоте и порядке хоромы короля эстрады было непросто. Каждый день: уборка, готовка, стирка, глажка. Правда признается, готовить его любимое блюдо так и не научилась.

«Он говорит: „Что это за омлет, это не омлет, а блин какой-то“», — рассказала бывшая домработница Филиппа Киркорова.

Людмила вспоминает, она часто спорила с Филиппом Киркоровым, за словом в карман не лезла.

«Он психанул, сказал „иди отсюда“. Ну и все. А потом я уже подхожу там „Филиппчик, Филиппчик, Филиппчик“ и все нормально», — описала Людмила.

За 30 лет жизни бок о бок Филипп и Люся привыкли друг к другу.

«Ему подарили друзья деревянную маску, где глаза вырезаны. Он идет из туалета, я его с этой маской. Как закричит! Говорит: „Ну, я тебе этого не прощу“», — вспоминает женщина.

Хозяин баловал Люсю подарками. Дорогие халаты, духи, картины. Киркоров никогда не был жадным.

«Я ему как-то говорю: „Филипп, у тебя вот есть джинсы, а цвет такой, морской волны. Красивый цвет, говорю. Они тебе не малы?“. Он говорит: „А что? Тебе нравится? Носи“», — рассказала Дороднова.

Вот только наряжаться Людмиле было не перед кем. Ее личная жизнь так и не сложилась. В конце 80-х она даже вышла замуж. Избранника звали Анатолий. Только брак через два года распался.

«Я все время ездила в гастроли. И то: мы с ним расписались, мы даже отметить не смогли. Мне работа была важнее, чем все эти Толи», — призналась бывшая домработница артиста.

Новость об увольнении для Людмилы была как гром среди ясного неба.

«Он мне сказал: „Давай, тебе пора отдыхать. Поезжай к себе и отдыхай“», — рассказала женщина.

Людмила, не скрывает, что скучает по жизни в доме Киркорова.

«Там все красиво. У него там вообще и со вкусом и все богато. Нет, туалеты не золотые, туалеты нормальные», — пояснила женщина.

Но больше всего Люся тоскует по детям Алле-Виктории и Мартину.

«Филипп также, как и дети, большой взрослый ребенок. Он ростом большой, но развлекаться и играть — он с детьми заодно», — разоткровенничалась Дороднова.

Алла-Виктория и Мартин всегда подписывали Люсе новогодние открытки. Но в этом году заветных подарков не было. Людмила хотела поздравить детей сама. Набрала мобильный номер Филиппа. Но он ей так и не ответил.

«Детишки никогда ни в чем не виноваты, так что… Просто… Не знаю», — рассудила женщина.

Людмила уверена, Филипп уволил ее из-за возраста. Здоровье стало подводить, вот и решил, что пора ей на заслуженный отдых.

«Видно, уже настало время. Нужно было расстаться. Просто, мы, значит, устали, наверное, друг от друга», — считает бывшая домработница Филиппа Киркорова.

После увольнения домработницы Филипп помог ей деньгами. Точную сумму Людмила не раскрывает. От звездных работодателей у нее остались дорогие подарки. Но продавать это рука не поднимется. Как не поднимается и написать мемуары.

«Врать я не умею, правду говорить не буду, поэтому… А за книжку я бы много получила», — призналась женщина.

Людмила не скрывает, она знает многие тайны звездной семьи. Похоже, что Филиппу не по душе откровенность Людмилы. А может, он и сам скучает по знаменитой Люсе, и не хочет говорить на больную тему.