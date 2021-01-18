Последним соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» был Александр Колтовой. У них сложился отличный профессиональный тандем, но осенью 2020 года 41-летний Колтовой трагически погиб. Он разбился под Москвой на легкомоторном самолете со спутницей. Теперь его место в передаче займет тележурналист Антон Привольнов, которому сейчас 40 лет.

Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, стоит ли Привольнову опасаться повторения судьбы своего умершего коллеги.

«Опасностей, сопряженных именно с этим конкретным местом, которое он занимает теперь — нет. Их не существует. Хотя, в общем-то и Колтовой ушел в 41 год, и Антону Привольнову сейчас 40, и совсем скоро будет 41. Это тоже немножечко напрягает, нагнетает напряженную атмосферу. Нет ли здесь негативной стыковки? Я добавила этот нюанс в свой расклад и вот, что показали мне карты. Повторюсь, что нет пересечения судеб Привольнова и Колтового на уровне кармы, на уровне каких-то негативных программ. Но все же, хочу предупредить Антона Привольнова, что 41 год — это не лучшее время его жизни», — сказала таролог.

Она отметила, что в 2022 году Привольнов переживет много внутренних проблем и кризис среднего возраста. Также его будут преследовать и внешние проблемы, в основном технического характера. Таролог заявила, что хоть этот год будет не самым лучшим в жизни телеведущего, но он будет успешно идти по карьерной лестнице и даже название программы «Звезды сошлись» говорит о том, что Привольнов на правильном «звездном» пути.

«Тандем Кудрявцева и Привольнов придется по вкусу зрителям. Антона зритель быстро примет, полюбит, и все у него получится в этом проекте. Выбор сделан абсолютно верно. И самому Антону тоже понравится быть соведущим в этом проекте», — подытожила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справляется с волнением заменившая Александра Колтового на шоу «ДНК» ведущая Анна Казючиц.