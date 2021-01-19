Звезда TikTok Юлия Голыгина назвала главную модную находку 2021 года

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 569

Эксперт по стилю с пятью миллионами подписчиков рассказала, как выглядеть модно и с комфортом.

Фото, видео: Instagram @golyginayulia; 5-tv.ru

Чтобы выглядеть на все 100% грядущей весной и летом, необязательно днями и ночами подбирать блузы к брюкам, а платья — к цвету волос. Мода 2021 года позволяет быть раскованным и одеваться с комфортом одновременно. Небольшими лайфхаками с читателями 5-tv.ru поделилась TikTok-эксперт, блогер Юлия Голыгина.

 
 
 
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Публикация от Dior Official (@dior)

Регулярно взаимодействуя с представителями разных брендов, девушка вывела для себя идеальную формулу: хочешь выглядеть дорого — посмотри показы. Так, например, Dior выпустил совершенно непривычную линейку одежды. Едва ли не каждый наряд украшен разноцветными «огурцами». В то же время роскоши и благородства им добавляет золотистая ручная вышивка. При этом многие вещи — в стиле oversize, что буквально означает «большой размер». Ведь в современном мире можно не стесняться своих параметров!

«Стиль оверсайз лично мне дарит уют и раскованность в движениях. Это не значит, что мы будем выглядеть слишком по-домашнему, либо мешковато. Стилисты позаботились о том, чтобы мы чувствовали себя женственно, но одновременно комфортно. Мне ближе стиль городской спорт-шик — с удобной, комфортной обувью», — отметила Юлия.

www.globallookpress.com / FashionPPS

По мнению блогера, лучшая модная находка 2021 года — вязаный жилет. Причем в независимости от принта и размера. Будь он чуть большего объема или идеально сидит на талии — в любом случае придает хозяину или хозяйке особого шарма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие цвета в одежде будут мегапопулярны в 2021 году.

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