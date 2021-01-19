Галкин показал, как их с Пугачевой дочка колядовала на Крещение в школе

Дочка Аллы Пугачевой, и Максима Галкина Лиза приняла участие в колядках в честь праздника Крещения Господня. Об этом рассказал своим подписчикам в Instagram ее гордый отец.

Шоумен разместил несколько ярких фотографий наследницы в праздничном наряде, которые были сделаны Александром Мельниковым. На них счастливая и румяная Лиза в компании других детей и учительницы принимает участие в зимних забавах.

«Лиза сегодня на колядках в школе», — подписал фото Максим Галкин.

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Брата-близнеца Гарри на фото рядом с Лизой нет, хотя обычно они неразлучны.

Поклонники звездного семейства пришли в полный восторг от фото Лизы.

«Яркая красотка»;

«Звездочка»;

«Сколько радости в глазах!»;

«Мимика, жесты, очень похожа на маму», — написали они в комментариях.

Лиза и Гарри — семилетние двойняшки — появились на свет в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году благодаря суррогатной матери. Дети сразу стали любимцами пользователей.

Близнецы уже ходят в первый класс элитной гимназии, говорят по-французски, осваивают пение и игру на фортепиано. А недавно брат с сестрой даже сняли первый фильм.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин и Пугачева с детьми дружно сменили прически на Рождество.