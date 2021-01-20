Авиация США и НАТО «отрепетировала» прорыв российской системы ПВО в Черном море

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Егор Измалкин
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Вместе с американцами атаку Крыма отработали военные Великобритании и Румынии.

Авиация США и НАТО «отрепетировала» прорыв российской системы ПВО в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air

Военно-воздушные силы США совместно с союзниками по НАТО отработали прорыв российской системы ПВО над Черным морем. К американцам присоединились военные Румынии и Великобритании.

Учения дали возможность оценить силы российской противовоздушной обороны в Крыму. Также они продемонстрировали способности авиации США и НАТО к действиям в Черном море, сообщает издание Air Force Magazine.

Так, самолеты F-16 отработали стратегию нанесения удара высокоточными крылатыми ракетами «воздух-поверхность». Прикрытие им обеспечили истребители ВВС Румынии. А британские летающие танкеры KC-135 ВВС осуществили дозаправку самолетов в небе. При этом связь участникам обеспечивала первая эскадрилья Военно-воздушных сил США, которая для этой цели передислоцировалась с базы «Раммштайн» в Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли планы по возможному нападению на Россию и Китай.

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