Не узнает друзей: подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция

Клинический и семейный психолог, а также подруга заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Елена Перелыгина заявила, что у актрисы развилась старческая деменция. По словам собеседницы 5-tv.ru, 80-летняя Светличная и сама не скрывает, что испытывает некоторые симптомы этого возрастного недуга.

Перелыгина навестила скрывающуюся от публики артистку, чтобы выяснить, все ли с ней в порядке. Поводом для сильного беспокойства подруги стало затянувшееся молчание Светланы Афанасьевны: в последнее время она не отвечает на звонки журналистов и даже близких знакомых.

«К сожалению, не смогла ей дозвониться ни по одному из номеров, естественно это вызвало какие-то сомнения, не произошло ли что-то с нашей любимицей… Светлана Афанасьевна вышла, слава Богу, прям груз с плеч свалился, что она жива-здорова и выглядит она, в общем-то, хорошо и даже сохраняет свой стиль: она надела, несмотря ни на что, шляпу перед выходом», — рассказала Перелыгина.

Поговорив с актрисой, Елена заметила, что у Светличной усугубляются проблемы с памятью. Порой она не узнает даже старых друзей. Хоть в течение долгого времени женщин связывали доверительные и близкие отношения, Светлана Афанасьевна не сразу поняла, что на пороге ее дома стоит давняя подруга.

«Она и сама это признает и жалуется на это, у нее есть деменция уже. Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила, несмотря на то, что мы с ней так тесно общались. Она теряет немножко цепочку событий: сказала, что на днях был ее день рождения, хотя он еще не скоро, что она уже готовится к нему», — поделилась подруга актрисы.

Светлана Афанасьевна также прокомментировала отношения с 37-летним актером Иваном Николаевым. Звезде «Бриллиантовой руки» в последнее время активно приписывают роман с молодым коллегой по цеху.

«Опровергла она слухи, что якобы собирается замуж за Николаева, своего друга. Слава Богу, она очень здраво в этом плане мыслит, сохраняет такую бодрость духа, но, к сожалению, чуть-чуть потеряна память», — сказала Елена.

На состояние здоровья артистки, считает приятельница, могла повлиять травма, которую Светличная получила весной 2020 года. Тогда на пожилую актрису упала стойка осветительного прибора, а немногим позже женщина оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Но сейчас она чувствует себя хорошо. Когда Светлана Афанасьевна наконец узнала подругу — с радостью приняла от нее подарки, впустила в дом, была весела и словоохотлива.

«У нее порядок в квартире, она сама бодрая, все опасения развеялись, что что-то произошло», — заключила Перелыгина.

Елена добавила, что за актрисой присматривают соседи. Заботливые люди никого не впускают без разрешения Светличной, наблюдают за ее здоровьем, регулярно навещают. Сложности в отношениях с семьей актрисы тоже постепенно рассеиваются. Как сказала ее подруга, Светлана Афанасьевна больше не боится, что наследники попытаются прибрать к рукам имущество звезды при ее жизни.

«В почтенном возрасте много людей обманывают, родственники, в том числе, и у нее вот такая тревожность возникла. Но она сказала, что она прислушалась к своему сыну, к его дочке и жене, и она собирается к ним переехать», — говорит Елена.

Ранее отказавшаяся от общения с родными артистка теперь считает, что должна быть к ним ближе. По словам Перелыгиной, Светличная понимает, что в ее возрасте опасно даже в одиночку выйти в магазин — может произойти непоправимое, если близких не будет рядом. Но пока подруга знаменитой актрисы надеется на лучшее, ведь при встрече перед ней предстала полная жизни, бодрая, стройная, стильная и красивая женщина — такая Светличная, которую всегда любили и до сих пор любят друзья и поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодой «возлюбленный» Светличной Иван Николаев думает о приписываемом ему «романе» с 80-летней актрисой.