«Жил на деньги от ток-шоу»: РR-директор рассекретил заработки Алибасова

PR-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, сколько на самом деле зарабатывает его руководитель. Точнее, бывший руководитель. Как заявил Горжанкин, учитывая «невменяемое» состояние здоровья Алибасова, а также действия людей из окружения продюсера, он решил сложить полномочия и поведать правду о жизни Бари Каримовича.

«Последние два года известный продюсер Бари Алибасов жил исключительно на деньги от ток-шоу. Поэтому просил меня как можно чаще организовывать его участие в различных телепрограммах на платной основе. Это был его единственный доход, больше ему жить было не на что» — сообщил Горжанкин.

По словам PR-директора, отчисления от доходов группы «На-На» стали практически незначительными: в период пандемии новой коронавирусной инфекции и соответствующих ограничений шоу-бизнес переживает «голодные» месяцы. Поэтому Горжанкин исправно организовывал для шефа около двух телевизионных эфиров в месяц.

«На ток-шоу в месяц Бари Каримович имел порядка 500 тысяч рублей в месяц, что совсем неплохо для больного пенсионера. Иногда выходило и больше», — рассказал Горжанкин.

Как заметил Горжанкин, он с готовностью искал для Алибасова возможность заработать, так как знал, что помогает легендарному продюсеру выжить в непростые для творческой индустрии времена.

«С момента отравления Алибасова „Кротом“ деньги за ток-шоу забирал сын. Бари Каримовича не всегда устраивало такое положение дел, но я не вмешивался в их сложные отношения и продолжал молча делать свое дело. На тот период, у меня конфликтов с сыном не было. Мы с ним нормально ладили. В рабочих моментах мы слышали друг друга», — добавил Горжанкин.

Вскоре вопрос денег стал осложняться отношениями не только с сыном Бари Каримовича, но и с его помощником Сергеем Моцарем. PR-директора то отстраняли от дел Алибасова, то вновь привлекали к ним, и в конце концов ему пришлось брать на себя миссию передела дохода всех троих. Позже отец с помощником отказали Бари-младшему в финансовой поддержке, чем последний остался крайне недоволен.

«В итоге, когда 16 января у нас должна была состояться согласованная съемка о примирении Бари Алибасова и Лидии Николаевны Шукшиной — он (Бари-младций — Прим. ред.) не дал попасть нам с Шукшиной в квартиру, передал нам через помощника Алибасова, что нанятый им охранник не откроет дверь, съемка тогда сорвалась. С тех пор мы с Лидией Николаевной не видели Бари Каримовича и даже не разговаривали с ним по телефону — никто не отвечает», — добавил PR-директор.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места вышеописанных событий: супруга продюсера — актриса Лидия Федосеева-Шукшина с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник и Горжанкиным попытались ворваться в дом к Алибасову.