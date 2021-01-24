«Не в духе была»: Бузова чуть не сорвала съемки шоу после разрыва с Давой

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Анна Васильева
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Телеведущая сообщила о расставании с рэпером Давидом Манукяном после своего дня рождения. Это событие сильно ударило по ее работоспособности.

«Не в духе была»: Бузова чуть не сорвала съемки шоу после разрыва с Давой

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Расставшаяся с рэпером Давидом Манукяном Ольга Бузова едва не сорвала съемку нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой». Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Грустной новостью о своем одиночестве поющая ведущая поделилась с подписчиками 22 января. А 23 января она приехала на работу. Судя по словам ее коллег, трудовой день тогда не задался.

«Съемка шоу задерживается. Не в духе Бузова была. Снимать начали около 19, хотя должны были в 13», — рассказала бывшая участница «Дома-2» Виктория Цатурян.

Поющая ведущая Ольга Бузова и рэпер Дава со скандалом расстались. Ольга не стала скрывать своих эмоций и рассказала обо всех «косяках» экс-возлюбленного: по ее словам, музыкант обижал знаменитость, унижал и общался с девушками легкого поведения. А вот сам Давид комментировать сложившуюся ситуацию отказался. Он ушел с головой в бальные танцы.

После очень эмоционального признания телеведущей о крахе в личной жизни, фанаты буквально «напали» на мать Давы в Instagram. Там-то Анна Манукян и сказала, все что думает об Ольге. Женщина унизила звезду и назвала ее алкоголичкой. Фолловеров Бузовой очень разозлило поведение мамы и сына. Они бросились на защиту Ольги и стали обвинять Анну в плохом воспитании своего ребенка. После долгих дискуссий с ними Манукян отключила комментарии на своей странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Руслан Меньщиков объяснил, почему Бузова бросила Даву.

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