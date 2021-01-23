«Танец — скрытая форма эротизма»: Меньщиков объяснил, почему Бузова бросила Даву

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Оксана Тарасова
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По мнению звезды «Дома-2», несмотря на веский повод для размолвки, Ольга и Дава еще могут помириться.

«Танец — скрытая форма эротизма»: Меньщиков объяснил, почему Бузова бросила Даву

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал, почему, по его мнению, распалась пара поющей телеведущей Ольги Бзовой и рэпера Давида Манукяна. Шоумен считает, что на отношения могло повлиять участие Давы в «Танцах со звездами», а точнее «химия», которая возникла между ним и его партнершей — чемпионкой мира и Европы Дарьей Палей.

Степан не исключает, что Ольга Бузова могла приревновать Манукяна, увидев страстные танцы с Дарьей и решить, что дуэт связывает нечто большее, чем участие в конкурсе. По словам Меньщикова, Дава, как человек, в прошлом профессионально занимавшийся бально-спортивными танцами, знает, что танцы — это огонь и своеобразная интерпретация секса на паркете. И создает нужный образ для шоу. Тем не менее Степан верит в примирение звездной пары.

«Это любовь. Ничего страшного. Милые бранятся только тешатся. Они еще будут вместе, это не конец отношений. Пусть попереживает и возьмет себя в руки. Она свое поражение перевернет в свою пользу. Все друг друга используют. Это то же самое, что стакан наполовину полон или наполовину пуст. Все люди используют друг друга, надо нормально к этому относиться. Естественно, она ревнует. Вон как он зажигательно танцует с девочкой то! Танец — это скрытая форма эротизма. Завуалированная. Динамика, музыка», — цититрует Меньщикова «Дни.ру».

Instagram @stepanvalerich

Спустя сутки после празднования 35-летия Ольга Бузова обратилась к подписчикам в социальных сетях с неожиданным заявлением — она и Давид больше не вместе. Более того, певица обвинила бывшего возлюбленного в побоях и издевательствах, а позже призвала своих фанатов блокировать Манукяна в сети. Этот призыв в Instagram-сторис был воспринят публикой неоднозначно, многим показалось, что на видео Ольга пьяна.

Мама Давы бросилась на защиту сына и унизила Ольгу Бузову, назвав алкоголичкой. Фанаты ведущей вступились за нее так, что Анне Манукян пришлось закрыть комментарии в своем микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дава ответил на скандальные сообщения Бузовой о разрыве и обвинения в издевательствах.

Тема:
Ольга Бузова
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