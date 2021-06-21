ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Анна Васильева
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Астрологи советуют завести себе друзей среди этих представителей зодиакального круга, чтобы успех ходил за вами следом.

ТОП-4 знака зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями

Фото: depositphotos / IgorVetushko

Среди знаков зодиака есть те, кому ангел-хранитель помогает преодолевать абсолютно все жизненные трудности и воплощать в жизнь самые заветные мечты. Их всего четыре. Это не значит, что у остальных представителей астрологического круга нет ангелов-хранителей. Они просто не так сильны.

Стрелец

Представителей этого знака зодиака оберегает Адначиил. Он помогает во время путешествий, подбирает правильный жизненный путь, а также охраняет ото всех жизненных невзгод. Поэтому Стрельцы так уверены в себе и не страшатся совершать самые смелые поступки.

Рыбы

Рыбам покровительствует Егалмиил. Он оберегает своих подопечных от неудач в отношениях и семейных неурядиц. Поэтому Рыбы редко страдают от любовных разочарований. А еще Егамиил помогает в финансовой сфере.

Близнецы

Представителей данного знака зодиака оберегает от всех невзгод Бахрам, ангел-хранитель удачи и процветания. Благодаря его поддержке, Близнецы так энергичны и веселы, им везет как в работе, так и в любви.

Дева

Девам помогает сильный ангел-хранитель Кадмиила. Дружелюбные и уверенные в себе Девы не очень редко сталкиваются с проблемами в общении с противоположным полом. А еще людям, рожденным под этим знаком, вопреки известному выражению, везет не только в романтической сфере, но и в деньгах.

Тем, кто в этот список не попал, астрологи советуют завести себе друзей среди этих четырех знаков, чтобы успех ходил следом, пишет информационное агентство Rsute.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что пандемия коронавируса лишила нас многих удовольствий, в том числе и реальных знакомств. Все больше людей прибегли к свиданиям в сети и могли забыть, куда же пойти, чтобы встретить подходящего партнера. Жизнь медленно, но верно возвращается в офлайн. Астролог Сергей Седашев рассказал представителям каждого знака зодиака, какие места подходят для успешных романтических встреч.

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