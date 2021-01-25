«Приходи ко мне во снах»: Настя Каменских сообщила о смерти своего отца

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Виктория Андреева
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Отец известной певицы Алексей Жмур скончался на 82-м году жизни.

Фото, видео: Instagram @kamenskux

Певица Настя Каменских сообщила о смерти своего отца — профессионального спортсмена Алексея Жмура. В память о любимом родителе артистка выложила в Instagram трогательное видео.

Еще совсем недавно они были вместе и обсуждали планы на грядущий Новый год. Папа желал дочке и любимой супруге всего самого хорошего, в том числе крепкого здоровья. Никто и подумать не мог, что совсем скоро этого человека с добрыми глазами и большим сердцем не станет.

«Я любима пап… Всегда была любима тобой, а теперь — своим мужем! Я помню, что любовь — самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным. Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!» — написала Каменских.

Instagram @kamenskux

О причинах смерти папы Настя не сообщила. Известно, что весной прошлого года он отметил свой 81-й день рождения.

В молодости Алексей Жмур был капитаном сборной «Динамо» по волейболу. Позже ушел из профессионального спорта и подрабатывал концертным директором хора имени Веревки.

Папе Каменских посчастливилось побывать на ее свадьбе с певцом и продюсером Алексеем Потапенко, который более известен под псевдонимом Потап. Алексей Жмур был примерным семьянином и прекрасным отцом. Для дочери он никогда и ничего не жалел. Когда девочка была маленькой, папа оплачивал ей образование в Италии и во Франции.

Поклонники Каменских выражают свои самые искренние соболезнования.

«Папа хоть и в возрасте, но очень красивый мужчина. Глаза такие красивые и добрые… Настя, крепитесь!»

«Светлая память! Спасибо вашему папе за вас!»

«Очень жаль! Пусть твоему папочке будет легко и светло на небе!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звездного стилиста Александра Шевчука, работавшего с Аллой Пугачевой.

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