«Последнее»: вдова Александра Шаляпина показала его предсмертные рисунки

Вдова покончившего с собой стендапера Александра Шаляпина Анастасия показала его предсмертные рисунки. Все они были сделаны незадолго до суицида ее супруга, произошедшего 25 января. Именно жена нашла его тело дома.

Печальными фото молодая вдова — она была моложе 41-летнего мужа на десять лет — поделилась с подписчиками в Instagram.

«Последнее», — подписала она один из рисунков в сторис.

Instagram @dreamdeep_

Все рисунки выглядят психоделически — они очень яркие и красочные. В них можно увидеть признаки тревоги и беспокойства автора. Для изображения лиц и заката покойный Шаляпин выбрал желто-красную гамму.

Тело мужа Анастасия обнаружила в ночь на 25 января, вернувшись с дачи в Москву. Шаляпин покончил с собой, пока ее не было дома. Впрочем, его друг, представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников считает, что стендапер не хотел умирать. Он полагает, что это была неудачная попытка привлечь к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, когда и где пройдет церемония прощания с Александром Шаляпиным.