Умер народный артист СССР Василий Лановой

|
Алиса Маркова
2 649

Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.

Умер народный артист СССР Василий Лановой

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
Госпитализация Василия Ланового Умер Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.

Состояние звезды фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других резко ухудшилось в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого Лановому была проведена операция, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние известного советского и российского артиста оценивалось как крайне тяжелое.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние Василия Ланового ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Тема:
Госпитализация Василия Ланового
28 янв
Директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался
28 янв
Секреты «Алых парусов»: Как снимался легендарный фильм с Василием Лановым
28 янв
«Под присмотром врачей»: в театре Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
28 янв
Василий Лановой находится в реанимации на аппарате ИВЛ
28 янв
Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое
28 янв
«Есть угроза жизни»: директор театра Вахтангова об ухудшении состояния Ланового
28 янв
Василий Лановой переведен в реанимацию
16 янв
Путин поздравил с днем рождения госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового
15 янв
Василий Лановой с Ириной Купченко до сих пор остаются в больнице
8 янв
Представитель Ланового рассказала о состоянии госпитализированного артиста
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.19
1.15 92.13
0.91
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года

Последние новости

0:17
Когда россияне смогут отказаться от масок? — комментарий главы Роспотребнадзора
23:57
Директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался
23:48
Памяти Василия Ланового: Герой «Войны и мира»
23:46
Умер народный артист СССР Василий Лановой
23:45
Путин призвал привить от коронавируса 70 миллионов россиян
23:29
«В хоккей играют настоящие мужчины!» — Виктор Дробыш покалечился на тренировке

Сейчас читают

Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака
«Открыл дверь в Европу»: международная реакция на выступление Путина в Давосе
Звезда «Склифосовского» и «Гоголь-центра» Андрей Болсунов умер в 52 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Раненная в Стамбуле россиянка работала моделью
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака