Умер народный артист СССР Василий Лановой
Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.
Фото: ТАСС / Рюмин Александр
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.
Состояние звезды фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других резко ухудшилось в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого Лановому была проведена операция, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние известного советского и российского артиста оценивалось как крайне тяжелое.
Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована.
Ранее 5-tv.ru писал, что состояние Василия Ланового ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
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