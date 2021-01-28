Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое
Народный артист Советского Союза был госпитализирован 2 января после инфицирования COVID-19. 28 января Ланового перевели в реанимацию в связи с ухудшением самочувствия.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой в четверг, 28 января, был переведен в отделение реанимации в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Согласно имеющимся данным, состояние Ланового оценивается как крайне тяжелое. В целом в течение первого месяца нового года лечение народного артиста не приносило особой положительной динамики. Имелись серьезные проблемы с легкими. В результате накануне Василию Лановому потребовалась операция. После звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщение об ухудшении состояния Ланового в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Василию Семеновичу вчера стало хуже. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, что все было хорошо», — заявил Кирилл Крок 5-tv.ru.
Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована. Сейчас, по данным 5-tv.ru, состояние Ланового оценивается как тяжелое.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда кино Юрий Лахин скончался в среду, 27 января, от коронавируса.
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