Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 091

Народный артист Советского Союза был госпитализирован 2 января после инфицирования COVID-19. 28 января Ланового перевели в реанимацию в связи с ухудшением самочувствия.

Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Госпитализация Василия Ланового

Советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой в четверг, 28 января, был переведен в отделение реанимации в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно имеющимся данным, состояние Ланового оценивается как крайне тяжелое. В целом в течение первого месяца нового года лечение народного артиста не приносило особой положительной динамики. Имелись серьезные проблемы с легкими. В результате накануне Василию Лановому потребовалась операция. После звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщение об ухудшении состояния Ланового в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Василию Семеновичу вчера стало хуже. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, что все было хорошо», — заявил Кирилл Крок 5-tv.ru.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована. Сейчас, по данным 5-tv.ru, состояние Ланового оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезда кино Юрий Лахин скончался в среду, 27 января, от коронавируса.

Тема:
Госпитализация Василия Ланового
28 янв
«Есть угроза жизни»: директор театра Вахтангова об ухудшении состояния Ланового
28 янв
Василий Лановой переведен в реанимацию
16 янв
Путин поздравил с днем рождения госпитализированного с COVID-19 Василия Ланового
15 янв
Василий Лановой с Ириной Купченко до сих пор остаются в больнице
8 янв
Представитель Ланового рассказала о состоянии госпитализированного артиста
7 янв
Жена инфицированного коронавирусом Ланового рассказала о его состоянии
2 янв
У Василия Ланового пневмония на фоне коронавируса, поражено 5% легких
2 янв
Спектакли в театре Вахтангова переносятся из-за госпитализации Василия Ланового
2 янв
Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса
1 янв
У актера Василия Ланового подозревают коронавирус

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.04
-0.60 91.22
-0.45
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года

Последние новости

14:11
Тяжелое прощание: близкие рыдают у гроба комика Александра Шаляпина
13:58
В Кремле прокомментировали очередное расследование по Навальному
13:47
Состояние Василия Ланового оценивается как крайне тяжелое
13:44
МИД РФ направил ноту протеста посольству США
13:38
«Это волчанка!»: Звезды, которые борются с тяжелой болезнью
13:33
Громкие разводы: Почему расстались Асмус и Харламов?

Сейчас читают

Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака
«Открыл дверь в Европу»: международная реакция на выступление Путина в Давосе
Звезда «Склифосовского» и «Гоголь-центра» Андрей Болсунов умер в 52 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Раненная в Стамбуле россиянка работала моделью
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака