Василий Лановой находится в реанимации на аппарате ИВЛ

Состояние знаменитого советского актера Василия Ланового резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии в реанимации.

Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом в начале января. Пару госпитализировали. За последние дни Лановой сдал несколько тестов на COVID-19. Результаты были отрицательными. И теперь врачам предстоит разобраться, почему актеру стало хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как директор театра Вахтангова прокомментировал состояние Василия Ланового.