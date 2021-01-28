Василий Лановой находится в реанимации на аппарате ИВЛ
Состояние народного артиста резко ухудшилось 28 января. Звезда театра и кино был госпитализирован с коронавирусом почти месяц назад.
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Состояние знаменитого советского актера Василия Ланового резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии в реанимации.
Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом в начале января. Пару госпитализировали. За последние дни Лановой сдал несколько тестов на COVID-19. Результаты были отрицательными. И теперь врачам предстоит разобраться, почему актеру стало хуже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как директор театра Вахтангова прокомментировал состояние Василия Ланового.
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