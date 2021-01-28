Василий Лановой находится в реанимации на аппарате ИВЛ

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Состояние народного артиста резко ухудшилось 28 января. Звезда театра и кино был госпитализирован с коронавирусом почти месяц назад.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Тема:
Госпитализация Василия Ланового

Состояние знаменитого советского актера Василия Ланового резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он в тяжелом состоянии в реанимации.

Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом в начале января. Пару госпитализировали. За последние дни Лановой сдал несколько тестов на COVID-19. Результаты были отрицательными. И теперь врачам предстоит разобраться, почему актеру стало хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как директор театра Вахтангова прокомментировал состояние Василия Ланового.

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