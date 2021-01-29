Поклонники народного артиста СССР Василия Ланового, умершего 28 января от последствий коронавирусной инфекции, приносят цветы к памятнику Вахтангову в Москве. Монумент был открыт в прошлом году перед зданием Государственного академического театра имени режиссера на Арбате — Лановой был одним из корифеев театра.

О смерти советского и российского актера Василия Ланового 28 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что мужественные и благородные герои, сыгранные артистом, стали кумирами миллионов зрителей.

Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. Он сдал соответствующий анализ и 2 января получил положительный результат теста. С поражением 5% легких его госпитализировали. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована, но перенесла болезнь в легкой форме.

Состояние Ланового стало крайне тяжелым в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого звезда театра и кино перенес операцию, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Вечером того же дня Василий Семенович умер.

5-tv.ru

29 января глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов в интервью изданию «Подъем» сообщил, что в Москве может появиться памятник Василию Лановому. Установку монумента готовы поддержать власти города.

«Василий Семенович прожил ярчайшую жизнь как человек, гражданин, актер, педагог. Он обладатель всех четырех знаков — самых высоких наград за заслуги перед Отечеством. Недавно он стал почетным гражданином города Москвы. Этим званием обладает очень мало людей. Поэтому, вне всякого сомнения, память о нем сохранится как в сердцах людей, поклонников его таланта, так и у друзей, но и, наверняка, памятной доской на доме и, я думаю, что, возможно, и памятником в его честь. Он заслужил это. Я думаю, это будет инициировать театр, а мы поддержим», — заявил Герасимов.

Первой киноработой Ланового была роль в картине Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Артисту тогда было лишь 20 лет. Он известен широкому зрителю по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина», «Барышня-крестьянка», а также сериалам «Бедные родственники», «Дни Турбиных» и многим другим картинам.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью со Светланой Немоляевой — актриса, которая дружила с Лановым со студенческой скамьи, назвала его уход из жизни личной потерей.