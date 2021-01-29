СК возбудил уголовное дело в отношении Тимы Белорусских

В Минске официально подтвердили задержание певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова — Прим.ред.). Сообщается, что в отношении артиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Белоруссии «Незаконный оборот наркотических веществ».

«По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш, массой 0,4 грамма», — сообщил ТАСС источник в Следственном комитете.

Известно, что сейчас артист отпущен под залог до выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут проведены химические и судебно-генетические экспертизы. Если вина Белорусских будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о задержании Тиму Белорусских появилась в социальных сетях лишь 28 января. Отмечалось, что при нем были обнаружены запрещенные наркотические вещества массой два килограмма.

Супруга артиста, как и он сам, до последнего опровергали распространившиеся слухи. Однако коллега Белорусских, певец Данко, не исключил того факта, что наркотики могли подбросить заинтересованные личности.