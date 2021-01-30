«Вас никогда не забудут»: Лановой спасал семью Чиповской от голода в 90-е

Актриса Анна Чиповская поделилась своими чувствами относительно ухода из жизни народного артиста СССР Василия Ланового. По ее словам, в кризисные времена 1990-х Василий Семенович буквально спасал от голода семью будущей актрисы. В те непростые для многих россиян годы ее мама Ольга Евгеньевна, как и Лановой, служила в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

«Ушел. Благодаря ему, моя мама в самые тяжелые моменты 90-х могла меня хорошо накормить. Он помогал, делал сборные выездные концерты. Вас никогда не забудут, Василий Семенович. Ни вас, ни ваши роли, ни ваши дела, ни то, как вы читали Пушкина и пели украинские песни. Светлая память», — написала Анна на своей странице в Instagram, приложив фото легендарного артиста.

Instagram @chi_pa

Лановой почувствовал симптомы коронавируса в начале января. Вскоре после теста на COVID-19 и обследования, выявившего поражение 5% легких, его увезли в больницу. Его жена Ирина Купченко перенесла инфекцию в легкой форме. В клинике Лановому провели операцию, после которой актера подключили к аппарату ИВЛ. Состояние знаменитого пациента резко ухудшилось 28 января. Он был экстренно переведен в отделение реанимации. Вечером того же дня Василий Семенович умер на 88-году жизни.

Василий Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Ему присужден орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Дружбы народов и множество других почетных наград за достижения в культурной и общественной деятельности.

С 1957 года и до последних дней артист служил в театре Вахтангова. Лановой известен по картинам «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна Каренина», сериалам «Бедные родственники» и «Дни Турбиных». Многие помнят его по яркой эпизодической роли в комедии «Полосатый рейс» и знаменитой фразе: «Красиво плывут!». С 1985 года преподавал в Театральном институте имени Щукина, позже стал профессором и возглавил кафедру сценической речи. Прощание с Лановым состоится 1 февраля в его родном театре.

Актер был одним из основателей Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Ранее 5-tv.ru писал, что его участники запустили акцию воспоминаний о Василии Лановом.