Сторонники Навального унизили честь и достоинство Василия Ланового

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Василий Заика
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Последователи судимого блогера развернули акцию поругания памяти скончавшегося 28 января народного артиста СССР.

Сторонники Навального унизили честь и достоинство Василия Ланового

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Умер Василий Лановой

Сторонники Алексея Навального оскорбили память, честь и достоинство ушедшего из жизни 28 января народного артиста СССР Василия Ланового. Пользователи, разделяющие взгляды судимого блогера, устроили в сети целую акцию поругания в адрес Героя Труда РФ и лауреата Ленинской премии, который всю жизнь выступал за патриотизм и моральные ценности в обществе.

В частности, юзер Twitter «Серго Леванович» не скрывает своей симпатии к «берлинскому пациенту» и объясняет, почему не скорбит из-за смерти актера. Он не испытывает теплых чувств к Василию Лановому из-за того, что знаменитость возглавлял попечительский совет кадетского корпуса Следственного комитета, а также состоял в рядах общественного совета ведомства. Кроме прочего, пользователь попенял на то, что народный артист СССР был доверенным лицом Владимира Путина во время выборов 2018 года.

В Twitter-аккаунте «Наша Канада», где на постоянной основе выражается поддержка действиям Алексея Навального и его приспешников, заявили, что Василию Лановому следовало бы уйти из жизни 20 лет назад, чтобы остаться порядочным человеком.

Twitter @NashaCanada

Последователь блогера «Максим Миронов» назвал в своем твите скончавшегося актера «холуем» и «уголовником».

«Юрий Агапов», который «топит» за «берлинского пациента» и подконтрольный оному так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), перешел все допустимые границы и назвал «главного аристократа советского кино» «старым мудаком».

Юзер «Злая фея», выступающая за «умное голосование» и выражающая поддержку блогеру, назвала Василий Ланового «ублюдком» и подчеркнула, что таких людей будут проклинать после смерти.

«Александр Новгород» перешел на нецензурные оскорбления и заявил, что ему «не жаль старого ******», который «топил за крысу».

Подобных примеров на просторах всемирной «паутины» множество. Позиция сторонников Алексея Навального в отношении всеми любимого артиста без сомнения возмутительна. Точка зрения этих людей в некотором роде является продолжением вектора, заданного самим блогером, который публично оскорбил 2 июня ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Берлинский пациент» осмелился назвать поддержавшего поправки к Конституции пожилого фронтовика «холуем», «позором страны» и «предателем». По всей видимости, сторонники блогера и сам Алексей Навальный считают, что на пути к жизни в «цивилизованном мире» имеют право унижать и оскорблять уважаемых россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Бессмертный полк» запускает акцию в честь Василия Ланового.

Сторонники Навального унизили честь и достоинство Василия Ланового

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