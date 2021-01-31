Продано? Дочь Началовой могла уже остаться без квартиры

Риск, что дочь Юлии Началовой уже осталась без унаследованной от отца квартиры, крайне велик. Об этом 5-tv.ru рассказала продюсер Олеся Сазыкина. По ее словам, экс-возлюбленный певицы Александр Фролов мог воспользоваться тем, что при жизни артистка оформила на него половину элитных апартаментов. Вероятно, он смог убедить семью певицы дать согласие на продажу всей жилплощади, пообещав отдать половину суммы от сделки дочери Началовой.

«Скорее всего, Саша — очень жадный человек. И эту квартиру он продал. Или продает до сих пор. Скорее всего, уже продал — там есть покупатели. Оценочная стоимость 100 миллионов, но я думаю, они ее за 90 продадут и деньги попилят пополам. То есть — часть денег отдаст Верочке (единственной дочери Началовой — Прим. ред.) и часть заберет Саша», — рассказала Сазыкина.

По ее словам, при жизни артистки Фролов давал ей деньги, общая сумма набежала большая — 20 миллионов. После разрыва с певицей он потребовал вернуть их. И тогда Началова отписала ему долю в квартире. Любопытно, что после продажи недвижимости он получит в разы больше, чем потратил на экс-возлюбленную, говорит Сазыкина.

«В голове это не укладывается: если человек живет, спит, ест, вхож к друзьям, в семью, человек дает деньги и потом эти деньги требует обратно, когда Саша сам изменил ей с ее „подружкой“. И разразился скандал, потому что Юля почему-то отписала ему часть квартиры. Как так?» — возмутилась продюсер.

Вероятно, этот долг и заставил семью артистки пойти на сделку. По данным источника сайта KP.RU, экс-бойфренд Началовой объявился месяц назад и потребовал от родных певицы согласия на продажу жилья, чтобы получить свою долю деньгами.

«Фролов повел себя очень некрасиво, вдруг появившись месяц назад и заявив свои права на недвижимость. Теперь апартаменты придется продавать, делить с ним. Вере мамина квартира, к сожалению, не останется: хоккеист фактически отобрал у нее жилье. Сейчас семья выезжает из квартиры», — сообщил источник.

Предмет спора семьи Началовой и ее бывшего спутника — четырехкомнатная квартира в элитном столичном ЖК «Кутузовская ривьера». Наследнице певицы сейчас 14 лет, и живет она после смерти матери с бабушкой и дедушкой в этих апартаментах. Куда теперь переедет девочка, если квартира действительно продана, не известно. Тем не менее, шанс на сохранение жилья есть — ранее адвокат Сергей Жорин раскрыл 5-tv.ru, какие пути решения проблемы есть у родителей Началовой.