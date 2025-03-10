Дочь Началовой опубликовала архивное интервью певицы
Наследница артистки намерена исполнить последнюю волю родительницы.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Дочь покойной певицы Юлии Началовой, которая недавно пообещала выпустить посмертный альбом родительницы, опубликовала архивные кадры с невышедшим интервью своей мамы. Видео она выложила в своем аккаунте в соцсети.
Дело в том, что незадолго до своей смерти в 2019 году певица готовилась выпустить новый альбом, однако коварная болезнь не дала этим планам осуществиться. На кадрах, сделанных при жизни певицы, она рассказывает, что ее команда вовсю ведет съемки клипа на новую песню «Жди меня», а сам альбом будет носить название «Вера».
Название выбрано не случайно. Девочке было всего 12 лет, когда умерла мама. Совсем недавно наследнице артистки исполнилось 18 лет. Уже совсем взрослая девушка решила не дать наследию своей звездной мамы кануть в небытие, поэтому недавно во всеуслышание заявила — скоро на свет появится посмертный альбом Юлии Началовой. Его релиз запланирован на 16 марта — шестую годовщину смерти певицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия готовится к выпуску последнего альбома в карьере.
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