Ей могло исполниться 45 лет: яркая, но короткая жизнь Юлии Началовой

Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова запомнилась яркой, жизнерадостной, энергичной и совсем молодой. Она блистала в свете софитов еще ребенком — так много успела за свои 38 лет жизни и могла успеть еще больше. И тогда 31 января, возможно, она бы улыбнулась поклонникам со сцены концерта в честь своего 45-летия.

«Нужно делать по максимуму, а дальше тебе сверху помогут»

Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. Отец работал композитором и продюсером в ансамбле «Карусель», мать там же певицей. Со временем туда приняли и их дочь.

Первые уроки вокала Юлия Началова стала получать еще в два года, а в пять уже уверенно держалась на сцене и могла импровизировать.

«Интуиция подсказывает, как делать, куда идти. Нужно четко понимать, что ты делаешь, зачем тебе это нужно, правильно ли ты поступаешь, что говорит на это твоя совесть. Самой нужно делать по максимуму, а дальше тебе сверху помогут. И это совсем не про то, что нужно сложить лапки и ждать манны небесной», — рассказывала она позже aif.ru.

Первым крупным успехом девочки стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. Семья тогда решила переехать в Москву, чтобы позволить начинающей десятилетней певице попробовать добиться большего.

В столице наставником и покровителем Юлии стала известная исполнительница Ирина Понаровская. Они познакомились на «Утренней звезде» и долгое время сотрудничали. Позднее Понаровская взяла юную певицу с собой в гастрольный тур.

«Как это возможно? Почему меня?»

Кижель Константин/ИТАР-ТАСС

Переезд в Москву быстро оправдал себя. Еще в подростковом возрасте Началова попробовала себя в качестве ведущей детской программы, но все же акцент делала на музыке, пробовала сниматься в клипах.

В 14 лет вышел ее дебютный альбом «Ах, школа, школа». В том же году певица завоевала Гран-при международного конкурса Big Apple 95 в Нью-Йорке.

Из-за активной концертной деятельности девушка решила окончить школу экстерном, но дальнейшее обучение от этого только выиграло: Началова успела окончить и Гнесинское училище, и актерский факультет ГИТИСа.

Популярность молодой исполнительницы росла. Ее визитной карточкой стала композиция «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец Началовой. Он же был автором многих других ее песен и продюсером.

Впоследствии в дискографии Началовой появились альбомы «Музыка любви» (2005) и «Давай поговорим о любви» (2006), а также англоязычная пластинка Wild Butterfly (2013).

Последнюю она записала в США. Этот альбом артистка позже считала доказательством силы мысли и веры в себя.

«Многие говорят: „Ой, я не буду это делать, это нереально, куда мне, у меня нет денег!“ И в итоге сами делают себя несчастными. Неправильная политика. Хороший пример — моя история с продюсером Уолтером Афанасьевым. В юности я мечтала записываться у него в Лос-Анджелесе. Но это было настолько недосягаемо, что могло оставаться только мечтами. И как только я начала вслух это проговаривать, ко мне пришел Филипп Киркоров со словами: „Тут Уолтер приехал, хочу тебя с ним познакомить!“ Я была в шоке: „Как это возможно? Почему меня?“ А на следующий день Уолтер уже предложил мне запись альбома», — вспоминала артистка.

Помимо музыки, она снималась в кино («Герой ее романа», «Бомба для невесты», «Три мушкетера» — новогодний мюзикл) и была частой гостьей и участницей популярных телевизионных шоу.

«Я стараюсь…»

ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Личная жизнь певицы складывалась не так успешно, как карьера. Первый раз замуж Началова вышла в 2001 году за солиста популярной в то время группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. СМИ писали, что он якобы изменял супруге и критиковал ее внешность, хотя та никогда не переставала следить за собой.

«Я не ем майонез, стараюсь не есть жирное мясо, позволяю себе только индейку и курицу, рыбу и некоторые морепродукты», — рассказывала в интервью Началова.

Склонная к полноте артистка всегда следила за своим телом. И то ли стремясь к тонкой талии, то ли из-за стресса, довела себя до нервной анорексии и стала весить 42 килограмма при росте 165 сантиметров. Этот союз сама Началова позже называла ошибкой молодости — когда она разошлась с Ланским, ей было только 23 года.

Второй раз певица вышла замуж в 2005 году за футболиста Евгения Алдонина и поменяла фамилию на двойную. Через год у пары родилась дочь Вера, крестной матерью которой выбрали народную артистку РФ Ларису Долину. Однако и эти отношения распались спустя пять лет.

«Отношения со вторым супругом, Женей Алдониным, были для меня очень серьезными, они подарили нам нашу дочь Верочку. Может быть, именно из-за того, что я пережила два развода, мне важнее не штамп в паспорте, а отношения внутри нашей пары, то, как мы чувствуем друг друга, то, как любим», — делилась вокалистка с aif.ru.

После Началова несколько лет состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, но замуж за него так и не вышла, хотя встречалась с ним пять лет. Роман завершился в 2016 году, о чем Началова сообщила в своем личном блоге, не раскрыв причины.

Но позже все прояснилось. Оказалось, что в 2015 году Началова отписала на хоккеиста половину четырехкомнатной квартиры в качестве залога, взяв у него в долг 20 миллионов рублей.

После расставания Началова заявила, что не видела никаких денег и отказалась отдать Фролову часть квартиры. Спортсмен же доказал в суде, что сделка была оформлена распиской, и официально зарегистрировал свою долю.

За несколько месяцев до своей смерти Началова подала в суд, чтобы вернуть вторую половину жилья. Она утверждала, что деньги ей не передавались, а документы были подписаны под давлением. После смерти артистки суд оставил Фролова официальным совладельцем квартиры.

«Я прекрасна, и никто мое настроение не испортит!»

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юлия Началова всегда старалась придерживаться здорового образа жизни: следила за питанием, много двигалась.

«Мой главный секрет бодрости и красоты — контрастный душ два-три раза в день. Во-вторых, нужно гонять кровь — для этого, вместо того чтобы сесть в машину и проехать километр, лучше пройтись пешком. Даже зимой и осенью я стараюсь больше ходить», — говорила она.

И все равно ее рано начали преследовать проблемы со здоровьем. Первый серьезный удар нанесла анорексия, позже певица перенесла ряд пластических операций, одна из которых привела к попаданию инфекции в организм и сепсису, из-за чего стали отказывать почки.

В последние годы жизни у артистки были диагностированы серьезные хронические заболевания, в том числе подагра и сахарный диабет второго типа. Болезни прогрессировали, и Началовой даже приходилось скрывать деформированные суставы на руках, надевая перчатки. Даже в это сложное время она старалась не унывать.

«Мы же позволяем себе думать непонятно о чем, почему бы не думать о хорошем? Не так трудно встать утром и сказать себе за завтраком: „Я прекрасна, и никто мое настроение не испортит!“ Я проверила это на себе. Ты даже не понимаешь, в какой момент меняется твой мир, но меняется явно в лучшую сторону», — признавалась Началова.

Фатальной стала, казалось бы, незначительная травма. В начале марта 2019 года певица повредила палец на ноге, но не придала этому должного значения и не обработала рану как следует. Это привело к развитию некроза тканей и гангрене.

Несмотря на госпитализацию и усилия врачей, которые настаивали на ампутации, Началова отказывалась от операции. В организме началось заражение крови. Несколько дней она провела в искусственной коме, подключенная к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось. Сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта 2019 года.

Смерть 38-летней певицы стала шоком для поклонников и коллег. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. После ухода Юлии осталась ее дочь Вера, которая, повзрослев, не только стала копией знаменитой мамы, но и продолжила творческий род Началовых.