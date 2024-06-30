По стопам матери? Какую профессию выбрала дочь Юлии Началовой

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Дочь Юлии Началовой поступит в Московский институт культуры

По стопам матери? Какую профессию выбрала дочь Юлии Началовой

Фото: Instagram* / veraldonina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Юлия Началова

Наследница певицы окончила школу и уже определилась с учебным заведением.

Повзрослевшая дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, 17-летняя Вера Алдонина, определилась с будущей профессией, сообщает 7Дней.ru.

Наследница знаменитости окончила частную школу и получила хорошие результаты ЕГЭ. Вера планирует связать свою жизнь с творчеством, поэтому поступает в Московский институт культуры на факультет музыкального искусства.

Юлия Началова с малых лет знакомила дочь с профессией артиста. В свое время так делали и родители Началовой. С детства Веры было понятно, что девочка унаследовала вокальный талант родительницы. Она активно занималась музыкой и танцами, ездила с Юлией на гастроли и даже выступала на ее концертах.

После ухода из жизни матери в 2019 году, Алдонина участвовала в известном музыкальном телешоу, а также пела на всевозможных фестивалях. Помимо этого Вера признавалась, что больше всего ее привлекает жанр мюзикла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Юлия Началова
21 мая
«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой
21 апр
«У меня был страх»: почему жена Алдонина не хотела знакомиться с его дочкой от Началовой
20 мар
«Если меня не станет?» — последний разговор Юлии Началовой с дочерью
16 мар
Пять лет без Началовой: как сейчас выглядит могила звезды на Троекуровском кладбище
16 мар
В годовщину смерти Юлии Началовой дочь Вера вышла с подписчиками на связь
4 мар
На эмоциональном дне: отец Юлии Началовой раскрыл правду о состоянии Гурцкая после утраты мужа
3 мар
Дочь Юлии Началовой объяснила, почему мать не дала согласие на ампутацию
2 мар
«Надо было удалять стопу, как у Костомарова»: разбитый горем отец Началовой до сих пор корит себя
31 янв
Потеряла маму, но пошла по ее стопам: как теперь живет дочь Юлии Началовой
31 янв
«Доченька, любим и очень скучаем»: могилу Юлии Началовой усыпали цветами
+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.75
0.79 92.42
1.43
Время разгрузить сознание: астролог рассказала, как лучше провести 30 июн...

Последние новости

13:26
ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
13:15
В Волгоградской области несколько человек отравились салатами из пекарни
13:05
Вертолет Ми-8 с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области
12:58
«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию
12:47
Российская экономика растет вопреки санкциям Запада
12:34
Боевики ВСУ ударили по городу Ясиноватая в ДНР из РСЗО HIMARS

Сейчас читают

Лесные пожары охватили несколько регионов в Турции
Пассажиры потерпевшего крушение в Коми поезда прибыли в Новороссийск
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака