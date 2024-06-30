«Последствия анорексии»: Юлия Началова загубила себя диетами

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 173 0

Тяжелое состояние умершей Юлии Началовой было вызвано диетами

«Последствия анорексии»: Юлия Началова загубила себя диетами

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
Юлия Началова

У артистки не было выявлено ни одного генетического заболевания.

Основной причиной смерти певицы Юлии Началовой стала диета — именно она привела к критичному состоянию, из которого артистка уже не смогла выбраться. Об этом врач Василий Шуров заявил на шоу одного из федеральных телеканалов.

Эксперт объяснил, что у певицы были серьезные проблемы с суставами в результате неконтролируемого приема мочегонных препаратов и различных диет, в основе которых было усиленное потребление белка.

«Был очень серьезный удар по почкам нанесен, в результате которого постепенно функция стала нарушаться. Выведение мочевой кислоты замедлилось, а когда определенная концентрация мочевой кислоты в крови, она начинает откладываться в суставах», — рассказал Василий Шуров.

Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Во время участия в одном из телепроектов, туфля натерла ей ногу до крови, звезда даже не обратила на это внимания. На фоне истощенности организма и хронического заболевания, у артистки развилась гангрена, которая и привела к смерти, несмотря на все старания медиков спасти звезду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую профессию выбрала дочь Юлии Началовой.

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