«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Дочь Началовой готовится к поступлению в университет

«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой

Фото: Instagram* / veraldonina

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Тема:
Юлия Началова

В этом году она окончила школу и отметила последний звонок.

Вера Алдонина, 17-летняя дочь Юлии Началовой, стала совсем взрослой. В этом году она окончила школу и отметила последний звонок, а теперь готовится сдавать экзамены и поступать в ВУЗ. Фото молодой красавицы публикует 7Дней.ru.

«Сегодня прозвенел последний звонок! Впереди сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. Надеюсь, что все получится», — написала звездная наследница в личном блоге.

Интернет-пользователи отметили в комментариях, что Алдонина становится все больше похожа на маму. Многие предполагают, что поступать дочь известной певицы будет на творческое направление, так как она питает страсть к сцене и музыке.

Вера уже участвует в вокальных конкурсах, где занимает призовые места. Голос девушки часто сравнивают с материнским, на который тот очень похож.

О личной жизни девушка предпочитает не распространяться, однако известно, что сердце Веры занято. Своего избранника она уже даже успела познакомить с крестной — Ларисой Долиной.

Ранее 5-tv.ru писал о последнем разговоре Юлии Началовой с дочерью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Юлия Началова
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