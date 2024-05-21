«Надеюсь, все получится»: что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой
Дочь Началовой готовится к поступлению в университет
Фото: Instagram* / veraldonina
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В этом году она окончила школу и отметила последний звонок.
Вера Алдонина, 17-летняя дочь Юлии Началовой, стала совсем взрослой. В этом году она окончила школу и отметила последний звонок, а теперь готовится сдавать экзамены и поступать в ВУЗ. Фото молодой красавицы публикует 7Дней.ru.
«Сегодня прозвенел последний звонок! Впереди сдача экзаменов и поступление в ВУЗ. Надеюсь, что все получится», — написала звездная наследница в личном блоге.
Интернет-пользователи отметили в комментариях, что Алдонина становится все больше похожа на маму. Многие предполагают, что поступать дочь известной певицы будет на творческое направление, так как она питает страсть к сцене и музыке.
Вера уже участвует в вокальных конкурсах, где занимает призовые места. Голос девушки часто сравнивают с материнским, на который тот очень похож.
О личной жизни девушка предпочитает не распространяться, однако известно, что сердце Веры занято. Своего избранника она уже даже успела познакомить с крестной — Ларисой Долиной.
Ранее 5-tv.ru писал о последнем разговоре Юлии Началовой с дочерью.
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