Семья пела песню Началовой: дочь покойной звезды Вера Алдонина отметила 18-летие

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Дочь покойной певицы Началовой Вера Алдонина отпраздновала 18-летие

Фото, видео: Instagram*/veraldonina; isaeva.anya; 5-tv.ru

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Тема:
Юлия Началова

В честь дня рождения наследница артистки устроила праздничную фотосессию и ужин в ресторане.

Дочери умершей певицы Юлии Началовой Вере Алдониной исполнилось 18 лет. Девушка опубликовала в личном блоге кадры из новой фотосессии, а еще устроила праздничный ужин в кругу семьи и самых близких людей. Поклонники артистки и ее наследницы — начинающей исполнительницы — не верят, что Вера уже такая взрослая. Желают ей больших успехов в творчестве и поздравляют с первыми успехами на сцене.

Певец Александр Панайотов, который был другом Началовой, нежно поздравил девушку с совершеннолетием. С добрыми словами обратились к ней и вдова Владимира Левкина Маруся и звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов.

Родственники подготовили для Алдониной особенные сюрпризы. Бабушка Таисия Началова написала песню и исполнила ее в ресторане. Остальные члены семьи подпевали. Трогательное видео в соцсетях опубликовала экс-продюсер и пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева.

На празднике присутствовала и крестная мама Веры — народная артистка РФ Лариса Долина. Она произнесла тост, пожелала девушке легкого пути к своим целям и надежных людей рядом. А еще чтобы никто и никогда не мешал исполнять мечты и делать то, что хочется.

Юлии Началовой не стало весной 2019 года, ей только недавно исполнилось 38. Единственную дочь она родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. Ранее 5-tv.ru разбирался в причинах скоропостижной смерти певицы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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