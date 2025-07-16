Дочь Юлии Началовой повторила образ знаменитой матери
Изменения впечатлили девушку.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, преобразилась и стала копией знаменитой мамы, пишет издание 7Дней.ru.
Девушка перекрасилась в блондинку и засняла весь процесс изменений. Увидев результат, она была рада и восторженно улыбалась.
«Супер», — лаконично отметила Вера, однако все равно удивленно смотрела на свое отражение в зеркале.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Тогда Вера была еще маленькая. В настоящий момент звездной наследнице уже 18 лет, и она поступила на актерский факультет во ВГИК после окончания школы. Также девушка отмечала, что хочет пойти по стопам матери.
До этого Вера уже проявляла музыкальные способности в различных конкурсах и обрела множество поклонников. Девушка выступала на сцене Кремлевского дворца в дуэте со своей крестной, исполнительницей Ларисой Долиной.
Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Началовой опубликовала архивное интервью певицы.
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