Дочь Юлии Началовой повторила образ знаменитой матери

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Изменения впечатлили девушку.

Повзрослевшая дочь Началовой повторила знаменитую мать

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина, преобразилась и стала копией знаменитой мамы, пишет издание 7Дней.ru.

Девушка перекрасилась в блондинку и засняла весь процесс изменений. Увидев результат, она была рада и восторженно улыбалась.

Фото: Telegram/Семья Алдониных/VeraAldoninaLove

«Супер», — лаконично отметила Вера, однако все равно удивленно смотрела на свое отражение в зеркале.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Тогда Вера была еще маленькая. В настоящий момент звездной наследнице уже 18 лет, и она поступила на актерский факультет во ВГИК после окончания школы. Также девушка отмечала, что хочет пойти по стопам матери.

До этого Вера уже проявляла музыкальные способности в различных конкурсах и обрела множество поклонников. Девушка выступала на сцене Кремлевского дворца в дуэте со своей крестной, исполнительницей Ларисой Долиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Началовой опубликовала архивное интервью певицы.

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