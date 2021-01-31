«В кругу семьи»: Навка показала выходной с мужем Дмитрием Песковым и дочкой
Известная российская фигуристка уже шестой год замужем за пресс-секретарем президента.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @tatiana_navka
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как они с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей проводят редкие совместные выходные. Фигуристка разместила видео с зимней прогулки в своем аккаунте в Instagram.
В сторис Навка показала, как Песков катает на санках их дочку Надю. Девочка выглядит очень довольной поездкой.
«Надя, расскажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает? Счастье?» — спросила у нее мама.
«Да», — сразу кивнула в ответ Надя.
Также Навка разместила ролик, на котором видно, как Песков помогает дочке скатиться с горки.
«Санки-молния!» — весело сообщил он в кадр под аккомпанемент смеха Нади.
Татьяна нечасто радует такими видео своих подписчиков — сказывается нежелание раскрывать подробности личной жизни и занятость мужа. Так что ее обновление в Instagram позволило заглянуть за кулисы семейной жизни известной пары.
Также стало ясно, что пресс-секретарь российского президента болеет за хоккейный клуб «СКА» из Санкт-Петербурга. На нем была теплая зимняя шапка с атрибутикой клуба из Северной столицы.
Позже Навка добавила и несколько фото с прогулки отдельным постом — правда, уже без супруга на них. Очевидно, именно он фотографировал дочь и жену.
«Любишь кататься — люби и саночки возить! Чудесный воскресный день в кругу семьи и, конечно же, на свежем воздухе!» — написала спортсменка.
Поклонники фигуристки порадовались за ее семейное счастье.
«Активные, спортивные красотки»;
«Хорошая мама и отличная спортсменка»;
«Семья — главное», — написали они в комментариях.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году, а их дочь Надя родилась годом ранее. Оба раньше были женаты и имели детей от других супругов. Их наследники отлично ладят между собой и часто проводят время вместе. Татьяна Навка недавно призналась, что ее супруг — самый лучший на свете и, к тому же, «настоящий мужик».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрию Пескову удалось завоевать сердце Татьяны Навки.
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