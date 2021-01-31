«В кругу семьи»: Навка показала выходной с мужем Дмитрием Песковым и дочкой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как они с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей проводят редкие совместные выходные. Фигуристка разместила видео с зимней прогулки в своем аккаунте в Instagram.

В сторис Навка показала, как Песков катает на санках их дочку Надю. Девочка выглядит очень довольной поездкой.

«Надя, расскажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает? Счастье?» — спросила у нее мама.

«Да», — сразу кивнула в ответ Надя.

Также Навка разместила ролик, на котором видно, как Песков помогает дочке скатиться с горки.

«Санки-молния!» — весело сообщил он в кадр под аккомпанемент смеха Нади.

Татьяна нечасто радует такими видео своих подписчиков — сказывается нежелание раскрывать подробности личной жизни и занятость мужа. Так что ее обновление в Instagram позволило заглянуть за кулисы семейной жизни известной пары.

Также стало ясно, что пресс-секретарь российского президента болеет за хоккейный клуб «СКА» из Санкт-Петербурга. На нем была теплая зимняя шапка с атрибутикой клуба из Северной столицы.

Позже Навка добавила и несколько фото с прогулки отдельным постом — правда, уже без супруга на них. Очевидно, именно он фотографировал дочь и жену.

«Любишь кататься — люби и саночки возить! Чудесный воскресный день в кругу семьи и, конечно же, на свежем воздухе!» — написала спортсменка.

Instagram @tatiana_navka

Поклонники фигуристки порадовались за ее семейное счастье.

«Активные, спортивные красотки»;

«Хорошая мама и отличная спортсменка»;

«Семья — главное», — написали они в комментариях.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в 2015 году, а их дочь Надя родилась годом ранее. Оба раньше были женаты и имели детей от других супругов. Их наследники отлично ладят между собой и часто проводят время вместе. Татьяна Навка недавно призналась, что ее супруг — самый лучший на свете и, к тому же, «настоящий мужик».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрию Пескову удалось завоевать сердце Татьяны Навки.