Пугачева проигнорировала прощание со своим экс-стилистом Александром Шевчуком

Певица Алла Пугачева проигнорировала церемонию прощания со стилистом Александром Шевчуком. Многие ждали появления звезды на похоронах своего бывшего имиджмейкера, но этого так и не случилось.

Об этом стало известно из последнего выпуска передачи «Ты не поверишь!». Оказалось, что Пугачева даже не прислала букета цветов в память о трагически скончавшемся Шевчуке.

К слову, на церемонии прощания было не так много звезд: Александр Буйнов, Прохор Шаляпин, Анастасия Стоцкая, Денис Клявер и некоторые другие. Они отложили свои дела ради церемонии, которую организовала и оплатила певица Лайма Вайкуле, близкая подруга стилиста.

Именно поэтому для многих было удивительным отсутствие даже малейшего знака внимания к Шевчуку со стороны Примадонны. Филипп Киркоров, с которым стилиста свела именно Пугачева, и то прислал венок, а ведь он с детьми сейчас находится за границей, в США.

Как пишет «Утро.ру», именно Александр Шевчук еще в 90-е годы создавал многие запоминающиеся образы Аллы Пугачевой. Но она позже отреклась от дружбы со всеми стилистами и часто говорила, что всегда сама делала себе макияж. Виной тому может быть упрямство покойного Шевчука — друзья говорили, что он не всегда готов был подстроиться под мнение звезд, если это противоречило его взглядам на прекрасное.

Александр Шевчук скончался при странных обстоятельствах. 23 января его срочно госпитализировали в одну и столичных больниц с разрывом внутренних органов. По предварительной информации, сам так травмироваться стилист не мог. Несмотря на экстренную операцию и перевод в реанимацию, спасти мужчину не смогли. 24 января 54-летний Шевчук умер.

Друг покойного считает, что знает имя убийцы Шевчука. Однако, пока вина мужчины не доказана, должна сохраняться презумпция невиновности. Сотрудники полиции ведут расследование и уточняют причины гибели знаменитости и личности тех, кто был с ним в квартире перед госпитализацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что звездного стилиста Александра Шевчука решили хоронить не в России.