Дворянин актерского мастерства: в Москве простились с Василием Лановым

Сегодня Москва простилась с народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в театре имени Вахтангова, на сцене которого он играл более 60 лет. Отдать дань памяти и уважения артисту пришли сотни людей. Надежда Алешкина о прощании с великим актером.

До начала церемонии — очередь у входа. Через час после того как открыли двери она растягивается по Арбату. Василий Лановой служил своей стране, профессии и одному единственному театру до последнего вздоха. С того самого дня как поступил сюда после окончания Щуки до спектакля в декабре 2020-го. В родной Вахтанговский Василий Лановой всегда ходил пешком по арбатским переулкам. Из дома в дом.

«Я покупал цветы и женщина мне: „По какому поводу?“. Я говорю: „Ну, как…“ Она говорит: „А, Василий Семенович…“ Это человек скромный. Это действительно образец подражания!» — говорит народный артист РФ Алексей Гуськов.

Для каждого Василий Лановой как близкий человек. Прилететь с другого конца России, чтобы проститься — решение, у которого не возникало вопросов. Представители «Бессмертного полка» со всей страны. В этом году главное событие пройдет без Василия Ланового.

«Василий Семенович был сердцем и душой „Бессмертного полка России“. Для меня он был наставником. Это символ России. Это, конечно же, невосполнимая утрата для всей страны. Его любят не только в нашей стране, но и далеко за пределами страны», — заявил представитель центрального штаба «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.

Лица разных возрастов, профессий, военных, пожалуй, больше всего. Для них Василий Лановой — свой.

«Наверное, уникальность этой ситуации, когда художественный образ Ивана Варравы, вдруг стал на многие десятилетия для сотен и сотен мальчишек, которые посвятили себя служению Отечеству, таким нравственным мерилом настоящего офицера», — считает директор 1-го Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.

Свои 87-м Василий Лановой встретил в больничной палате, готовясь отметить другую важную дату — 50-летие легендарных «Офицеров». Памятник его Ивану Варавве поставили при жизни. Хотя разделить настоящего Василия Ланового и придуманного киногероя — невозможно.

«Первый раз я посмотрела фильм „Офицеры“, когда мне было семь лет и с тех пор это самый любимый фильм. И Василий Семенович такой образец чести и достоинства», — говорит поклонница актера Мария Демьянова.

Там внутри — на главной сцене жизни — последняя дань уважения. Молча, со слезами, с самым важным и личным… На сцене звучит только один голос — Василия Ланового. Легендарный голос, который дополнял внешность, стать и актерский диапазон.

«Никогда нельзя было понять в каком он настроении, потому что он всегда шел очень приветливо. У него на лице была очень приветливая улыбка. И когда он приходил в театр, это было сразу ощущение какого-то тепла и душевности», — говорит народный артист РФ Сергей Маковецкий.

Красота Ланового обезоруживала, режиссеры давали драматические роли в кино — за всю карьеру только одна комедия. Здесь же в театре, где любят иронию, у красавца Ланового не было рамок, хотя нельзя забыть Кафа из Турандот. Этот спектакль, ставший эмблемой театра, возродился благодаря Василию Лановому.

Больше сотни ролей поделились на кино и театр. О невосполнимой утрате говорят и афиши: Спектакль «Последние луны», в котором были задействованы Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко, и «Послание Еве», которые шли на сцене Вахтанговского 20 лет больше исполнятся не будут.