«Чтобы не было обидно»: Сафронов объяснил, почему Волочкова не может выйти замуж

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Виктория Андреева
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Знаменитый художник считает, что отношения с мужчиной навредят карьере скандально известной балерины.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Уникальной личностью, удел которой — всю жизнь творить и принадлежать искусству — назвал балерину Анастасию Волочкову ее близкий друг, заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Так он ответил на вопрос о причинах неудач в личной жизни скандально известной артистки.

О расставании с очередным кавалером Волочкова объявила совершенно недавно, сразу после празднования своего 45-летия. СМИ и поклонники звезды заметили, что на вечеринке по торжественному поводу не присутствовал тот самый «божественный и сексуальный» мужчина ее мечты.

Анастасия до последнего не решалась комментировать ситуацию. Но вскоре выложила пост в Instagram, где объявила, что вновь одинока.

«Волочкова — актриса с большой буквы. Она принадлежит искусству. Она не принадлежит какому-то мужчине. На каком-то этапе жизни она, как и все творческие люди, готова была выйти замуж. Сегодня она не принадлежит никому», — прокомментировал новость в беседе с »Дни.ру» Сафронов.

Он добавил, что Анастасия прекрасная женщина: чуткая, добрая, нежная. За это ее и ценит зритель, настаивает художник. По его мнению, народная любовь к Волочковой столь велика, что та не решится променять ее на неоднозначные отношения с каким-то ухажером.

«Чтобы никому не было обидно, она, мне кажется, вообще не должна выходить замуж. Она потеряет огромное количество поклонников!» — настаивал Никас Сафронов.

Instagram @volochkova_art

Друг балерины заметил, что в коей-то мере сам относится к той же категории людей, «принадлежащих только искусству». Художник признался, что ему лично не раз предлагали имитировать отношения в обмен на миллионы долларов. Но такой способ пиара — не для него.

Опираясь на собственный опыт, тем, кто пытается унизить Волочкову, отмечая, что та «не разбирается в мужчинах», Сафронов еще раз напомнил: в отличие от многих танцовщиков имя Насти еще на слуху. А потому она заслуживает уважения.

«Она танцовщица, она доказала. Говорили, что ее кто-то двигает, не двигает. Неважно! Она в тренде. Обычно балетные люди уходят на пенсию, где-то там преподают, мало получают, просят помощи у государства, хотя люди заслуженные. Волочкова не стала ждать манны, она засучила рукава и доказала, что она есть. Она была и будет», — поставил жирную точку в этих спорах художник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему расставание Анастасии Волочковой с кавалером вызвало хохот у телеведущей Даны Борисовой.

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