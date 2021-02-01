«Не оставили выбора!» — названы наставники восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

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Виктория Андреева
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Молодые таланты и представить не могут, как долго пришлось уговаривать этих знаменитостей на участие в проекте.

«Не оставили выбора!» — названы наставники восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Наставники восьмого сезона шоу «Голос. Дети» — сплошь именитые персоны, уговорить которых на участие было не так-то просто, сообщает URA.RU.

Представители пресс-службы Первого канала рассказали, что на протяжении нескольких лет кумир молодежи Егор Крид отвечал на заманчивое предложение отказом. И вот, наконец, решил, что «пора!».

«Момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками», — цитирует музыканта издание.

И если Крид дебютирует в проекте в 2021 году, то рэпер Василий Вакуленко, более известный по нику Баста, примет в нем участие уже в третий раз.

ТАСС / Бобылев Сергей, Прокофьев Вячеслав

После громкого скандала вокруг «нечестной» победы в шестом сезоне «Голос. Дети» дочери певицы Алсу, ее наставница — Светлана Лобода — навсегда решила завязать с подобными конкурсами. Артистка настаивала: детская психика — тонкий инструмент, неумелое пользование которым приведет к трагедии. Боясь огромной ответственности, она раз за разом отвечала отказом продюсерам шоу.

Но в 2021 году… согласилась.

«За последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора! Я возвращаюсь в „Голос“, чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Я сделаю все, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом» — обратилась Лобода к своим будущим ученикам.

Instagram @lobodaofficial

Известно, что участвовать в слепых прослушиваниях смогут дети даже из самых отдаленных регионов России. Заявки уже подали жители Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и даже Сургута.

Ранее 5-tv.ru рассказал о победителе седьмого сезона шоу «Голос. Дети».

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