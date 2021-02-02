Автозак с Навальным прибыл на территорию Мосгорсуда

Алексея Навального привезли на территорию Мосгорсуда, где 2 февраля в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного наказания на реальное в связи с многократным нарушением блогера условий испытательного срока по делу от 2014 года.

Судя по кадрам, автозак с Навальным заехал на территорию суда. Его адвокат Вадим Кобзев также прибыл на заседание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у здания Мосгорсуда, замечено огромное количество иностранных журналистов и дипломатов.

В 2014 году Навального приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным периодом пять лет за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Президиум Верховного суда признал приговор законным и постановил оставить его без изменений.

Согласно вынесенному вердикту, вплоть до истечения испытательного срока блогер был обязан в строго установленные сроки (не реже двух раз в месяц) являться на регистрацию во ФСИН. Однако неоднократно игнорировал требования. По официальной информации, Алексей Навальный минимум шесть раз за 2020 год не проходил процедуру — 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта и 6 июля, а также 17 августа.

Уточнялось, что блогер был неоднократно предупрежден об ответственности за нарушение установленного режима. Однако вероятность оказаться за решеткой его не пугала.