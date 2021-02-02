Автозак с Навальным прибыл на территорию Мосгорсуда

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Нюра Незванова
Эксклюзив 3 504

В выездном формате в суде будет слушаться вопрос о замене условного срока для блогера на реальный в связи с многократным нарушением им испытательного срока по делу от 2014 года.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Алексея Навального привезли на территорию Мосгорсуда, где 2 февраля в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного наказания на реальное в связи с многократным нарушением блогера условий испытательного срока по делу от 2014 года.

Судя по кадрам, автозак с Навальным заехал на территорию суда. Его адвокат Вадим Кобзев также прибыл на заседание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у здания Мосгорсуда, замечено огромное количество иностранных журналистов и дипломатов.

В 2014 году Навального приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным периодом пять лет за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Президиум Верховного суда признал приговор законным и постановил оставить его без изменений.

Согласно вынесенному вердикту, вплоть до истечения испытательного срока блогер был обязан в строго установленные сроки (не реже двух раз в месяц) являться на регистрацию во ФСИН. Однако неоднократно игнорировал требования. По официальной информации, Алексей Навальный минимум шесть раз за 2020 год не проходил процедуру — 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта и 6 июля, а также 17 августа.

Уточнялось, что блогер был неоднократно предупрежден об ответственности за нарушение установленного режима. Однако вероятность оказаться за решеткой его не пугала.

Сотрудники ФСИН обратились в суд с требованием заменить условный срок Навальному на реальный ввиду его уклонения от своих прямых обязанностей.

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