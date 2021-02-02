Автозак с Навальным прибыл на территорию Мосгорсуда
В выездном формате в суде будет слушаться вопрос о замене условного срока для блогера на реальный в связи с многократным нарушением им испытательного срока по делу от 2014 года.
Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Алексея Навального привезли на территорию Мосгорсуда, где 2 февраля в выездном формате будет решаться вопрос о замене условного наказания на реальное в связи с многократным нарушением блогера условий испытательного срока по делу от 2014 года.
Судя по кадрам, автозак с Навальным заехал на территорию суда. Его адвокат Вадим Кобзев также прибыл на заседание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у здания Мосгорсуда, замечено огромное количество иностранных журналистов и дипломатов.
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