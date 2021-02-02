«Каждый день — борьба за жизнь»: Сумишевский рассказал, как его жена перенесла транспортивку в другую клинику

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Алина Потёмкина
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Певец рассказал, как его супруга себя чувствует после ДТП под Красноярском.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Состояние жены певца Ярослава Сумишевского Натальи после страшного ДТП остается тяжелым. Об этом артист рассказал поклонникам в Instagram. Веру в лучшее, по его словам, сейчас вселяет то, что его супруга смогла пережить транспортировку из одной клиники в другую.

«Нас радует, что она перенесла перелет из Назарово в Красноярск и, слава Богу, ухудшений не было. Каждый день для нас сейчас — это борьба за ее жизнь», — написал певец.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Сумишевский поблагодарил своих фанатов за поддержку, которые они оказывают ему в это нелегкое время. Отдельную благодарность он выразил медицинскому персоналу больницы, куда доставили после аварии его жену. По его словам, сейчас остается только верить и надеяться на помощь небесных сил.

«Очень верим в чудо и неустанно просим у Бога ее исцеления», — заключил певец.

Вечером 29 января Ярослав Сумишевский с женой ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска. За рулем находился организатор концерта артиста — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Почти на половине пути внедорожник, выехавший на встречную полосу для обгона, столкнулся с автоцистерной. В результате Гуляков погиб на месте, супруга певца получила тяжелые телесные повреждения, и была госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео транспортировки супруги Сумишевского в клинику в Красноярске.

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