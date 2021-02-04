Психбольница и 20 лет забвения: трагическая судьба Завьяловой из «Тени исчезают в полдень»

Александра Завьялова известна многим благодаря роли Пистимеи Морозовой в сериале «Тени исчезают в полдень». В жизни актрисы было много удивительных и страшных событий. Умерла одна из самых красивых советских актрис 3 февраля 2016 года накануне своего 80-летия. Ее убил собственный сын.

Карьера в кино

Александра Завьялова родилась в Тамбове 4 февраля 1936 года. Еще в школе она заинтересовалась театром, поэтому поступила в Ленинградский театральный институт. После обучения девушка уехала по распределению в Брест. Ее карьера могла на этом закончиться, ведь Александра отказывалась сниматься в кино. Она считала себя исключительно театральной актрисой.

Все изменилось, когда ей поступило предложение от режиссера Александра Зархи сняться в фильме «Люди на мосту». Картина пользовалась бешеной популярностью. В 1959 году предложения по съемкам буквально посыпались на 23-летнюю актрису. В том же году Сергей Герасимов выпустил «Песню о Кольцове», в которой Завьялова исполнила главную женскую роль.

Затем была роль в лирической комедии «Алешкина любовь», где актриса сыграла стрелочницу Зинку. Партнером Завьяловой по съемочной площадке стал Леонид Быков. Потом вышли фильмы «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». А звездным часом Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». Актрису пригласили на роль Серафимы Клычковой (Пистимеи Морозовой) — роковой красавицы, которая на всех смотрит свысока. Съемки продолжались три года. Артистка начинала играть 17-летнюю девушку, а в последней серии по сценарию ей было уже 70 лет.

«Знаете, есть такие несчастливые судьбы… Мне все давалось непросто. После Пистимеи ничего значительного мне не предлагали. А в ней я всю себя выложила! Даже поседела во время съемок. От напряжения. Это в 33 года! Ужас», — говорила актриса, пишет сайт KP.RU.

Фильм вышел на экраны в 1971 году. Зрители сотнями писали гневные письма на телевидение и осыпали проклятиями героиню Завьяловой, которая по сюжету была религиозной фанатичкой. После этой картины актрису не снимали более 20 лет.

РИА Новости

Личная жизнь

В 1963 году Александра Завьялова вышла замуж за художника Дмитрия Бучкина и переехала в Ленинград. У супругов появилась дочь Татьяна. Актриса решила полностью посвятить себя семье и перестала сниматься в кино.

В 1964 Завьялова познакомилась с 50-летним американским бизнесменом Отелло Черезолли. Он был адмиралом военно-морских сил США и владел крупной судоходной компанией. КГБ заподозрило американца в шпионаже и, объявило его персоной нон-грата и предложило покинуть СССР.

«Когда мы расставались, оба рыдали. Он уехал в Нью-Йорк. А я от мужа ничего скрывать не стала. Сказала честно, что полюбила другого. Он воспринял это на удивление спокойно. И мы развелись», — рассказывала актриса.

Еще через год у Завьяловой был роман с режиссером Резо Эсадзе. Они встречались несколько лет, но, по словам актрисы, разрыв случился из-за ревности и деспотизм кавказца.

Три нервных срыва

В 1975 году у Александры Завьяловой случился первый нервный срыв. Ее увезли в психиатрическую больницу.

Второй раз в лечебницу актрису вместе с младшим сыном Петей забрали в 1976 году. Мальчика Завьялова родила в 39 лет от человека, имя которого никогда не называла. Ребенок рос замкнутым и нелюдимым. Уже во взрослом возрасте Петр пристрастился к алкоголю.

В середине 1990-х Александра Завьялова вновь угодила в психиатрическую клинику. Там в мучениях она провела два года. Как рассказывала актриса, в этом медучреждении над ней издевались. Ставили снотворное и специально будили. Также к артистке не пускали детей.

Смерть

Александра Завьялова была убита собственным сыном 3 февраля 2016 года накануне 80-летия. Женщина скончалась от ножевого ранения. Петр, которому на тот момент было 40 лет, признался в преступлении, которое, по его словам, совершил в нетрезвом состоянии. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима под Санкт-Петербургом. Что стало причиной трагической ссоры между матерью и сын так никто точно и не знает.

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