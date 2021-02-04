Китайский гороскоп: что ждет каждый знак зодиака в феврале 2021 года

Наступил новый энергетический год — год металлического Быка по восточному календарю. Чего же стоит ждать разным знакам зодиака в феврале 2021 года? Все зависит от года рождения. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Год Крысы

Февраль может стать месяцем изменений в социальной среде, будет прекрасная возможность реализовать свои планы и творческий потенциал.

Год Быка

Для рожденных в год Быка февраль станет месяцем планирования.

«Занимайтесь оформлением бумаг — возможны проверки, взаимодействие с органами власти. Заполняйте отчеты правильно и будьте законопослушными», — посоветовала Егорова.

Год Тигра

У Тигров появятся возможности повышения социальной активности. Они будут популярны и окружены людьми.

«Но стоит быть аккуратнее — не надо участвовать в массовых мероприятиях», — напомнила о бдительности эксперт.

Год Кролика

У рожденных в год Кролика появится возможность расширить свой кругозор и круг общения. Но при этом нельзя доверять малознакомым людям или давать деньги в долг.

«Будьте внимательнее с финансами», — настоятельно рекомендовала Егорова.

Год Дракона

Драконам не стоит вступать с кем-либо в противостояние, это будет лишней тратой энергии и времени. Стоит внимательнее относиться к продуктам.

«Питайтесь правильно, обратите внимание на состояние желудочно-кишечного тракта», — посоветовала Елена.

Год Змеи

Февраль для «змеек» — прекрасный месяц, полный возможностей. Ожидается прибыль, возможен дополнительный доход. Следует по полной использовать предоставленные новые возможности.

Год Лошади

У рожденных в год Лошади появятся возможности нового заработка, работы будет много. Именно благодаря этому повысится доход.

«Вы сможете повысить квалификацию и изучить что-то новое», — уверена астролог.

Год Козы

«Козочки» смогут проявить и показать себя, реализовать все свои идеи. Одиноких женщин ждет встреча с интересными мужчинами.

Год Обезьяны

Появившимся на свет в год Обезьяны предстоит важный и активный месяц, много событий. Возможны резкая смена окружения, переезд, даже эмиграция. Кому-то захочется резко сменить имидж, перекрасить волосы или поменять гардероб.

«Это прекрасное время для реализации задуманного — будьте активнее и ничего не бойтесь», — сказала Егорова.

Год Петуха

У Петухов будет много общения, социальных контактов. Но им не стоит доверять малознакомым людям, нужно тщательно проверять информацию и не вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Год Собаки

Возможно, Собакам придется оформлять много документов. Они могут получить известия, что их труды были не напрасны, и получить удовлетворение от того, что усилия увенчались успехом.

Год Свиньи

Рожденным в год Свиньи захочется активно передвигаться, действовать и реализовывать творческие проекты. Самое время пройти мастер-класс, воспользоваться советами старших и повысить свою экспертность.

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