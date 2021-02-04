🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 февраля, Луна в знаке Скорпиона способствует активной творческой и интеллектуальной работе. Можно преуспеть в решении давних проблем. Заключение важных договоров будет успешным, а вот участвовать в дискуссиях и спорах не стоит.



♈ Овен

Овны, пришло время действовать. Сейчас как раз подходящий период для завершения долгоиграющего и сложного проекта. Причем вы своим энтузиазмом заразите всех окружающих и коллег. Возможны происки конкурентов или недовольных такой активностью, но вы все преодолеете.

Космический совет: подавайте пример окружающим своими поступками.

♉ Телец

В ближайшее время вы можете столкнуться с переживаниями, о которых уже успели забыть. Или вам только казалось, что все в прошлом, Тельцы. Возможна встреча с человеком, который пробудит старые эмоции и заставит переживать. Помните, что все это — лишь часть опыта, которая поможет вам стать сильнее и счастливее в будущем.

Космический совет: обратитесь за помощью к специалисту, если сами не справляетесь с эмоциями.

♊ Близнецы

Драма будет разворачиваться повсюду — возможны конфликты с коллегами, ссоры с близкими и даже внутренние споры. Выберите для себя позицию молчания, Близнецы. Не реагируйте на провокации, не вступайте в дискуссии, иначе все закончится плохо. Внутренний голос и недовольство собственными поступками попробуйте заглушить медитацией.

Космический совет: устранитесь от конфликтов

♋ Рак

Вы можете ощутить на себе влияние ретроградного Меркурия. Постарайтесь не реагировать на это, Раки. Максимум времени избегайте лишнего общения, не вступайте в конфронтацию, не реагируйте на чужую агрессию. Практикуйте правило, что молчание — это золото.

Космический совет: не вступайте в конфликты с окружающими.

♌ Лев

Ретроградный Меркурий в вашем случае может вернуть тех, с кем вы давно расстались. Не обращайте внимание на таких «потеряшек», Львы. Лучше напомните себе, почему вы исключили этого человека из своей жизни. В противном случае вы рискуете наступить на одни и те же грабли.

Космический совет: не поддавайтесь желанию повернуть время вспять.

♍ Дева

Есть риск, что в ближайшее время вам захочется вернуться к старым привычкам и людям. Не поддавайтесь этому желанию, Девы. Напомните себе, почему вы избавились от каких-то вещей или людей? И продолжайте напоминать, пока не перестанет хотеться снова их увидеть.

Космический совет: тщательно взвешивайте свои намерения.

♎ Весы

Если люди плохо к вам относятся, то это не ваша вина, это их вина. Не опускайтесь до уровня своих обидчиков, Весы. Постарайтесь держаться подальше от токсичного окружения и найдите то, что приносит вам радость.

Космический совет: не реагируйте злом на зло.

♏ Скорпион

Поймите, рано или поздно кто-то принесет в вашу жизнь разочарование, Скорпионы. Только от вас зависит, как вы будете справляться с этим. Не подпитывайте в себе гнев, не отвечайте им тем же. Лучше всего абстрагироваться от ситуации и найти себе интересное и успокаивающее занятие.

Космический совет: отступите и отпустите тех, кто причиняет вам боль.

♐ Стрелец

В настоящий момент у вас одна проблема, Стрельцы. Вы слишком много на себя взвалили. Причина кроется в вашей уверенности, что никто не сможет сделать вашу работу лучше, чем вы сами. Научитесь делегировать хотя бы часть задач, разгрузите себя и найдите время на отдых.

Космический совет: научитесь передавать свои полномочия другим.

♑ Козерог

Мы постоянно меняемся и развиваемся. Скорее всего, такой период обновления наступил и для вам, Козероги. Попрощайтесь с прошлым «я» и откройтесь новым возможностям. Поблагодарите все былое за опыт и двигайтесь дальше. Если вы никогда не пробовали писать списки своих успехов, чтобы хвалить себя за достижения, сейчас — самое время.

Космический совет: начинайте двигаться вперед.

♒ Водолей

Если кто-то обидел вас, то не расстраивайтесь слишком сильно. Вместо переживаний оглянитесь по сторонам. Рядом с вами есть те немногие, но верные друзья, которые никогда не обидят и не предадут. Поделитесь с ними своей болью и отпустите ее.

Космический совет: забудьте об обиде, пока она не переросла в ненависть.



♊ Рыбы

У вас наверняка есть план на будущее — но не слишком ли он велик и неоднороден? Попробуйте составить перечень четких целей, Рыбы. Проведите внутреннюю ревизию, уберите из списка то, что уже устарело или стало ненужным. Вспомните о настоящих мечтах.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед.

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